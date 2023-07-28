Рядом с воронкой под Выборгом нашли еще одно тело. Погибшие из Петербурга

Установлена личность мужчины, чье тело нашли рядом с крупной воронкой в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщает 28 июля 47news, в палатке, которую туристы оборудовали под походную баню, лежали документы. Кроме того, на месте также обнаружено тело женщины.



Погибшими на берегу озера Большое Зеленинское у поселка Кирилловское оказались петербуржцы. Это 62-летний геолог Виктор Гуревич и его 60-летняя жена Наталья. Как сообщают телеграм-каналы, неделю назад они уехали на природу.

Ранее в СК сообщали, что взорваться могла металлическая топка, установленная в походной бане. Однако, не исключается версия, что под ней мог сдетонировать снаряд времен войны.