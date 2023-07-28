Проскакивают такие недоразумения, или Сенат одобрил пакет поправок к закону о военной службе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Поделиться Поделиться





Совет Федерации поддержал принятые Госдумой поправки в законодательство о призыве на военную службу. При этом сенаторы заметили, что один из пунктов грубо противоречит Конституции. И фактически лишает призывников права на квалифицированную юридическую помощь. Дискуссия о том, как так вышло, закончилась тем, что сенаторы поверили на слово замминистра обороны и пообещали все исправить осенью.



На заседании Совфеда верхняя палата российского парламента обсудила и одобрила федеральный закон, направленный на создание системы информационного обеспечения воинского учета. Одна из поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе» определяет порядок обжалования гражданином решения призывной комиссии. Она меняет только одно слово в первом пункте статьи 35.2 о досудебном порядке подачи жалоб в призывные комиссии: «полномочные» представители превращаются в «законных». Поправка была принята Госдумой сразу во втором и третьем чтении 25 июля, а 28 июля ее уже обсуждали в Совете Федерации.

Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что эта депутатская поправка вызвала у него «большие сомнения в том, насколько конституционное это положение».

«Замена одного слова — «полномочные» представители на «законные» представители — по сути дела лишила всех лиц, которые подавали жалобы на решения призывных комиссий, права пользоваться услугами юристов, консультантов, — сказал Клишас. — Эти люди могут оказаться в ситуации, когда они сами эту жалобу подать не могут. У взрослых, дееспособных людей законных представителей нет. Мы обязательно осенью инициируем соответствующие изменения, это нельзя так оставлять».



Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в свою очередь, признал, что «ошибка допущена», но предложил коллегам все равно принять закон, содержащий эту ошибку.

«Мы его доработаем и на ближайшей пленарке примем изменения в данный закон», — сказал Бондарев и добавил: «Так получилось. Но Министерство обороны обещает пока вопросы решать тем же путем, каким они до этого решались». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила коллегам признаться честно, как «вдруг появилась эта поправка, антиконституционная, юридически некорректная».

«Юристы Министерства обороны должны перед третьим чтением выверить, прочитать закон, отследить все, — сказала Матвиенко. — Поставить, так сказать, печать «мин нет». Как так получилось, что у нас проскакивают такие недоразумения?» Отвечать на предъявленные «мины» взялся заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков. И сразу признался, что сделать это не в состоянии. «Я разочарую уважаемых сенаторов, я не отвечу на вопрос, как получилось, — сказал Панков. — Понятно, эту ошибку нужно поправлять. Она не носит фатальный характер. Мы вернемся к этой теме и поправим. В отношении призывников введены большие механизмы их защиты. Мы допускаем родителей до сопровождения в воинскую часть. Допускаем общественные организации на сопровождение в пути следования и на пребывание в воинской части. Мы делаем все, чтобы наш призывник был защищен в том числе и институтами гражданского общества».

Валентина Матвиенко похвалила Панкова и в его лице все министерство за то, как правильно, гуманно и прозрачно там поступают с призывниками.

«Но надо, чтобы законы все-таки не противоречили нормам Конституции и были написаны правильно, — сказала спикер. — Поэтому вы своему юридическому управлению подскажите, чтобы они отслеживали закон до третьего чтения. И, если что-то появляется, оперативно корректировали. Закон нужно поддержать, потому что он очень важный. И в сентябре отработать поправку в этот закон, чтобы он был корректный и не противоречил Конституции». Закон был одобрен, несмотря на «нефатальную ошибку». Теперь он отправится на подпись президенту РФ.