Мама вместо адвоката? Странные поправки в Закон «О воинской обязанности и военной службе»

Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Стараниями депутатов Госдумы к Закону «О воинской обязанности и военной службе» оперативно приняли поправки о неких «законных представителях» призывников. Вот только юридически их не может быть у совершеннолетних и дееспособных, а заменили они полезных «полномочных представителей» — юристов и адвокатов. Изменение противоречит Конституции и местами здравому смыслу — «Фонтанка» обсудила новинку с юристами.



Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к Закону «О воинской обязанности и военной службе». В первом пункте статьи 35.2 о досудебном порядке подачи жалоб в призывные комиссии изменили всего одно слово: «полномочные» представители превратились в «законных». Это не опечатка — по всему тексту за счет поправок появились некие «законные представители».



Например, согласно тексту принятых поправок в пункт 3 статьи 35.2, при подаче жалобы призывником через МФЦ это можно сделать при личном приеме самого гражданина «или его законного представителя».



Появляется целый абзац: «Призывная комиссия субъекта Российской Федерации в день поступления жалобы направляет уведомление о ее поступлении в военный комиссариат (комиссию по постановке граждан на воинский учет), призывную комиссию, чьи решения и (или) заключение обжалуются гражданином или его законным представителем».



А в статье 35.3 первый пункт дополняется специально под появление «законного представителя» — направляемая «законным представителем» жалоба должна содержать его фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, а также адрес электронной почты, номер контактного телефона.



Но кто такие «законные представители»? Ничего в тексте поправок или в пояснительной записке на этот счет нет. Юристы считают законопроект кентавром, составленным из разных кусков.



«Забавно, то, во что превратился законопроект, внесенный в первом чтении и касавшийся совершенно точечных изменений в законодательство, посвященное резервистам. К третьему чтению он превратился в масштабные поправки к Закону о воинской обязанности и воинской службе. Для Государственной думы это является «нормальной» законодательной техникой, — объяснил адвокат, кандидат юридических наук Евгений Витман. — Текущая редакция статьи 35.2 предполагает, что жалоба может быть подана любым полномочным представителем в соответствующую призывную комиссию. Включая термин «законный представитель», законодатель тем самым заимствует его из гражданского права».



Но из Гражданского кодекса следует, что у здоровых призывников с 18 лет не может быть никаких «законных представителей».

«Законными представителями являются: для несовершеннолетних — родители, усыновители, опекуны либо попечители, для недееспособных совершеннолетних граждан — опекуны, для совершеннолетних граждан, ограниченных в дееспособности, — попечители. Законные представители у совершеннолетнего дееспособного гражданина РФ отсутствуют», — резюмировал председатель Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «ЮрКонсалт Интернешнл» Ерлан Касенов.



Зато из текста пропадают «полномочные представители» — вполне понятные адвокаты (юристы).

«Путем вот такой нехитрой законодательной техники происходит так, что лицо лишается возможности нанять юриста для того, чтобы тот от своего имени подал за него жалобу по доверенности, — резюмировал Витман. — Смысл поправки очевиден. Сузить до предела, если точнее — свести к нулю число лиц, которые могут действовать от имени призывника при условии его отсутствия».



«Считаю, что поправка направлена на исключение для призывников возможности защиты интересов призывников через юристов (адвокатов). С принятием этой поправки призывник, не достигший совершеннолетия, сможет действовать только через своих законных представителей (родителей, опекунов, усыновителей и попечителей), а по достижении совершеннолетия — только сам лично», — добавила адвокат Мария Миронова.



Удивился даже член Совета Федерации Андрей Клишас.



«Думаю, нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь, быть не может, он противоречит Конституции», — написал сенатор в Telegram.



Юристы предполагают, что «законными представителями» авторы поправок могли посчитать близких родственников — жен, матерей, которым при подаче жалоб нужна доверенность как полномочному представителю, «поскольку супруг (военнослужащий или призывник) сам в состоянии подать нужные документы в любую организацию».



Но изменение, оформленное в таком виде, все равно противоречит Гражданскому кодексу. Юрист Евгений Крылов считает, что скорее всего «законные представители» — это техническая ошибка, которая будет исправлена.



«Полагаю, что это технический недочет, который будет исправлен. В противном случае если читать закон буквально, то защита будет возможна только у граждан, которые впервые встают на учёт в 16 лет, посредством обращения в комиссию их родителей», — отметил он.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

