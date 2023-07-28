Велосипедист с ножом угрожал детям под Петербургом

Полиция Ленобласти задержала ростовчанина, который угрожал детям в одном из сёл Всеволожского района. При нем нашли нож.



В 23:11 27 июля в полицию Всеволожского района обратились очевидцы и рассказали, что у дома 1 по Морскому проезду в Павлово пьяный мужчина с ножом и на велосипеде угрожает детям, сообщает 28 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Местные жители задержали дебошира и дождались приезда полиции.

Мужчина оказался 25-летним уроженцем Ростовской области. У него изъяли нож, а самого молодого человека доставили в 128-й отдел полиции, где на него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.