Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

Погибший в зоне боевых действий военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 27 июля пресс-служба Кремля.



Орденом также награждены получившие ранения журналисты, находившиеся в одной группе с Ростиславом Журавлевым, — фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.



Трагический инцидент произошел 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области. Минобороны России сообщало, что удар был нанесен кассетными боеприпасами. В тот момент группа журналистов готовила материал об их применении ВСУ для ударов по Запорожской области. Следственный комитет России, который возбудил уголовное дело по факту случившегося, считает, что удар был целенаправленным.

