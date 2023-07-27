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    Путин посмертно наградил военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества

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    Погибший в зоне боевых действий военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом Мужества. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает 27 июля пресс-служба Кремля.

    Орденом также награждены получившие ранения журналисты, находившиеся в одной группе с Ростиславом Журавлевым, — фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и два сотрудника «Известий» — Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

    Трагический инцидент произошел 22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области. Минобороны России сообщало, что удар был нанесен кассетными боеприпасами. В тот момент группа журналистов готовила материал об их применении ВСУ для ударов по Запорожской области. Следственный комитет России, который возбудил уголовное дело по факту случившегося, считает, что удар был целенаправленным.

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