Хинштейн: новые правила регистрации на сайтах не коснутся россиян, живущих за границей

Ограничения в онлайн-регистрации не коснутся россиян, живущих за рубежом, сообщил 27 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на пресс-конференции в ТАСС.



Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов электронной почты.



С 1 декабря 2023 года пройти регистрацию можно будет по номеру телефона (российскому), через портал «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы, через российскую электронную почту, а также с использованием идентификаторов на отечественных ресурсах.

