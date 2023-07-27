Хинштейн: новые правила регистрации на сайтах не коснутся россиян, живущих за границей

Ограничения в онлайн-регистрации не коснутся россиян, живущих за рубежом, сообщил 27 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн на пресс-конференции в ТАСС.
Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает регистрироваться на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов электронной почты.
С 1 декабря 2023 года пройти регистрацию можно будет по номеру телефона (российскому), через портал «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы, через российскую электронную почту, а также с использованием идентификаторов на отечественных ресурсах.
«Эта норма касается только правоотношений на территории РФ... Когда российский специалист живет в другом государстве и регистрируется на российском сайте оттуда... на него это требование не распространится», — сказал Хинштейн.
То есть главный критерий — это нахождение на территории России. В том числе для иностранцев и лиц без гражданства, подчеркнул депутат.
Как всё будет, когда ограничения вступят в силу, — «Фонтанка» подробно разбиралась здесь.