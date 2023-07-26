Госдума запрещает регистрацию на сайтах через иностранную электронную почту — разбираемся, что это изменит

«ВКонтакте» — одна из систем, с помощью которых можно будет зарегистрироваться и авторизоваться на отечественных сайтах Фото: Дарья Селенская / 74.RU Поделиться Поделиться





Госдума в трех чтениях приняла поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». После подписания документа Советом Федерации и президентом на российских сайтах запретят авторизацию с зарубежных почтовых ящиков. Разбираемся в истории изменений законопроекта и с его сутью с экспертом — как изменится жизнь в Сети после вступления поправок в силу.



История законопроекта Законопроект об изменении ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в октябре 2018-го внесли на рассмотрение Госдумы депутаты Андрей Луговой (фракция ЛДПР), Антон Горелкин (КПРФ), Михаил Старшинов («Единая Россия») и Борис Пайкин (ЛДПР). Первоначальная редакция запрещала иностранцам и зарубежным компаниям учреждать и участвовать в деятельности новостных агрегаторов. Свои правки законопроекта предложили 13 депутатов, к концу года документ приняли в первом чтении и забыли о нем почти на пять лет.



К 20 июня 2023 года законопроект представлял собой поправки уже к двум законам: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Смысл его изменился кардинально. Владельцев сайтов и страниц в интернете решили обязать производить авторизацию пользователей одним из четырех способов: по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную информсистему, которой владеет гражданин России или российская компания. «Иной информсистемой» будут считаться российские сервисы, такие, как «ВКонтакте», либо почта российских сервисов, например Mail.ru, пояснил «Ведомостям» глава комитета Госдумы Александр Хинштейн. 25 июля законопроект был принят Госдумой в третьем чтении.

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества», — говорится в пояснительной записке законопроекта.



Чего добиваются законотворцы Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович считает, что правительство этим законопроектом преследует несколько целей.

— Первая — обеспечить возможность упрощенной идентификации пользователей страницы или сервиса. Вторая — защита от кражи персональных данных зарубежными компаниями. Если у тебя электронная почта на gmail.com, то Google наверняка знает, куда ты любишь путешествовать, какое пиво покупаешь и так далее, — говорит Масалович.



Существенные изменения в тексте законопроекта от первого к третьему чтению эксперт объяснил «требованиями турбулентных времен, в которых мы сейчас живем».

— Мы живем сейчас в не совсем дружелюбном окружении. Поэтому давать другим странам рычаги, чтобы лишать нас каких-то сервисов, нельзя. Например, могут заблокировать мой зарубежный «емейл» на время неких разбирательств, и из-за этого я не смогу подтвердить свои права на свой же ресурс. Во избежание подобного и нужны предлагаемые законопроектом способы авторизации, — считает Масалович.



По мнению правозащитника Евгения Казанцева, законопроект хоть и имеет благовидные предлоги, все-таки ограничивает свободы россиян. — Видимо, в военное время нельзя играть в джентльменов: в комментариях в СМИ и социальных сетях довольно много людей с Украины, которые целенаправленно пишут негатив, — предположил он. — С другой стороны, нужно отдавать себе отчет: этот законопроект — одно из звеньев подготовки к так называемому суверенному интернету, как в Северной Корее. Советую готовиться к железному занавесу в интернет-пространстве.

Кстати, почти 90% россиян имеют несколько почтовых ящиков, которые используются для разделения рабочих, рекламных и личных писем. Это следует из совместного опроса «Яндекса 360» и A2:Research, писало издание «Газета.ru».



25 июля Госдума приняла законопроект о повышении призывного возраста, в армию пойдут люди от 18 до 30 лет. Но изначально законопроект выглядел совсем по-другому. Мы проследили за тем, какие поправки вносили в документ с течением времени и как власти объясняли каждое изменение.