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    Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

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    Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, который запрещает иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Также нормы запрещают на российских сайтах регистрацию с помощью иностранных сервисов электронной почты. Об этом в среду, 26 июля, сообщает ТАСС.

    Новые нормы устанавливают, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам. Такие требования к владельцам вступают в силу с 1 февраля 2024 года.

    Также документ прописывает в законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» запрет регистрироваться при помощи иностранных сервисов электронной почты на российских сайтах. Пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы и через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах.

    Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. Новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

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