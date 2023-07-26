Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла законопроект, который запрещает иностранным лицам выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Также нормы запрещают на российских сайтах регистрацию с помощью иностранных сервисов электронной почты. Об этом в среду, 26 июля , сообщает ТАСС.

Новые нормы устанавливают, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам. Такие требования к владельцам вступают в силу с 1 февраля 2024 года.



Также документ прописывает в законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи» запрет регистрироваться при помощи иностранных сервисов электронной почты на российских сайтах. Пройти регистрацию можно будет по номеру телефона, через «Госуслуги», с помощью Единой биометрической системы и через электронную почту, зарегистрированную в российских сервисах.