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    Петербуржец с колёс «заминировал» суд, прокуратуру и Смольный. Его уже лечили

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    Полиция разыскала телефонного хулигана, который сообщил в начале месяца о минировании прокуратуры, горсуда и Смольного. Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, у задержанного интересная история.

    Накануне на Новоорловской улице оперативники Центра «Э» задержали 50-летнего жителя города. Установлено, что 4 июля он решил похулиганить и дестабилизировать деятельность органов власти. Двигаясь на «Вольво» по ЗСД, он позвонил со своей «Моторолы» без сим-карты в службу 112 и сообщил диспетчеру о заминированных зданиях. После разговора в отделе мужчину отпустили под обязательство о явке.

    По данным «Фонтанки», подозреваемый не ладит с законом с 1990 года. До 2005-го он скитался по колониям, а в 2013-м снова попался. Его освободили от уголовной ответственности за грабеж и поместили в психдиспансер. В 2017 году его перевели на амбулаторное принудительное лечение у психиатра.

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