Петербуржец с колёс «заминировал» суд, прокуратуру и Смольный. Его уже лечили

Полиция разыскала телефонного хулигана, который сообщил в начале месяца о минировании прокуратуры, горсуда и Смольного. Как стало известно «Фонтанке» 27 июля, у задержанного интересная история.



Накануне на Новоорловской улице оперативники Центра «Э» задержали 50-летнего жителя города. Установлено, что 4 июля он решил похулиганить и дестабилизировать деятельность органов власти. Двигаясь на «Вольво» по ЗСД, он позвонил со своей «Моторолы» без сим-карты в службу 112 и сообщил диспетчеру о заминированных зданиях. После разговора в отделе мужчину отпустили под обязательство о явке.