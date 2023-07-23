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    Мега-гроза обрушилась на Астрахань: город частично без света, обесточены сотовые вышки

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    5 комментариев

    Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы города. Непогода валит деревья, срывает кровлю, повреждает электрические сети и сотовые вышки, сообщил губернатор Региона Игорь Бабушкин.

    Как рассказал глава региона 23 июля в своём Telegram-канале, на половину восьмого вечера. без света в регионе остались 14893 потребителя.

    Наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах города. Не миновала непогода и область: света нет в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах. На ликвидацию последствий грозы выведены все возможные ответственные службы. Работают аварийные бригады.

    Кроме того, из-за стихии в Астраханской области без внешнего электропитания остались базовые станции Билайна, МТС, Мегафона в нескольких районах. Пока они работают на аккумуляторах, которые продержатся 4-6 часов. На место выехали аварийные бригады с дизель-генераторами.

    «Держу ситуацию на контроле. Буду информировать дополнительно, поскольку непогода продолжается. Прошу астраханцев без необходимости не выходить из помещений, на улице небезопасно», - отметил Бабушкин.

    Как сообщает ГУ МЧС по Астраханской области до конца суток 23 июля, ночью и днем 24 июля по Астрахани и Астраханской области погода не улучшится. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и шквалистым ветром. Местами он будет достигать 20-25 метров в секунду.

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    Комментарии 5

    Гость23 Июл 2023 в 22:16
    А где аккумуляторы?
    +0−0
    Бормен23 Июл 2023 в 22:16
    Как скучно мы живем в Питере
    +0−0
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