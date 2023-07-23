«Привозите, мы все равно купим». Рынок запчастей в России играет в голодные игры

Дмитрий Лекай/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Критическая еще недавно ситуация на рынке автомобильных запчастей начинает выправляться. На самые ходовые модели комплектующие находятся и даже начинают дешеветь. Но впереди маячит куда более серьезный кризис, когда многие марки машин будет не отремонтировать ни за какие деньги, и даже рынок б/у уже не спасет.



«Фонтанка» изучила вопрос с цифрами в руках: как изменились цены на самые ходовые запчасти для трех автомобилей: Volkswagen, Mercedes и Suzuki. Шокируют даже не сами цены, а спасает только лишь молитва: господи, только бы не попасть в ДТП.



Ситуация на рынке запчастей налаживается, говорят эксперты. «У меня нет проблем с комплектующими», — сегодня, как и в ноябре 2021-го, говорят 74 % сервисов, хотя еще год назад, в пик кризиса в июне 2021 года, таких было в 10 раз меньше.

О стабилизации заявляли и в Российском союзе автостраховщиков, и даже отмечали, что в новых справочниках средней стоимости запчастей для выплат по ОСАГО, вступивших в силу этим летом, в сравнении с мартовскими, цены выросли всего на 0,9 %, а относительно опубликованных в декабре прошлого года и вовсе снизились на 6,4 % почти по всем маркам. Это бодрое «почти» не касается Mercedes-Benz, Land Rover, Lexus и Infiniti, где ценник, по данным РСА, вырос на 12–14 %.



И все же к временам, когда автосервисам разрешат по ОСАГО ремонтировать машины бэушными деталями, подошли на расстояние вытянутой руки. «Фонтанка» выяснила, что расценки РСА на запчасти в 3–5 раз ниже тех, по которым дилеры и автосервисы готовы их продавать. И это в лучшем случае. В худшем — новые запчасти, ни оригиналы, ни аналоги, просто не достать. Ни за какие деньги.

Как отремонтировать машину, если это Suzuki, Volkswagen или Mercedes

В исследовании «Фонтанки» приняли участие машины трех брендов: Suzuki, Volkswagen и Mercedes. Для них у дилеров, в СТО и на разборах мы искали запчасти, которые чаще всего требуется заменить после ДТП: капот, подушку безопасности, передний бампер, фару и радиатор.

Mercedes GLC 300 2016 года выпуска

От своих российских мощностей Mercedes-Benz избавился одним из первых, продав их еще в октябре 2022 года. В надежде ли на имеющиеся запасы, либо со ставкой на параллельный импорт, цены на комплектующие в справочнике РСА на 1 января 2023 года действительно снизились по нескольким позициям в сравнении с июлем 2022-го: подушка безопасности, бампер и фара стали дешевле в среднем на 18–21 %, со 108 тысяч рублей до 89 спустились подушка и и бампер, и с 171 тысячи до 144 упала цена на фару. На том же уровне цены на них остались и 20 июля 2023-го.



А вот цены на капот и радиатор штормило: с летнего показателя прошлого года к 1 января 2023-го «ценник» на капот прирос на 8 %, с 39 тысяч до 41, а к 20 июля и вовсе подскочил вдвое — до 90 тысяч рублей. Радиатор к зиме прибавил в цене 17 %, с 34 до 41 тысячи рублей, а к сегодняшней дате стал вдвое дешевле, чем год назад — 18 тысяч рублей.

Справочник РСА объясняет, что формирует цену на запчасть с учетом цен на взаимозаменяемые аналоги. По факту же купить их по такой цене просто невозможно: у петербургских дилеров капот и подушка стоят вдвое дороже, а радиатор и вообще в пять раз. Цена на бампер и фару у дилера тоже вдвое выше, чем в справочнике, но и в наличии их нет.



— Нужно заказывать, поставка от семи дней, — ответил менеджер настолько неуверенно, что сразу стало понятно — в действительности ждать придется дольше.

Найти в популярном онлайн-магазине из всех запчастей удалось только капот — за оригинальный просят 114 тысяч рублей, на две тысячи дешевле обойдется белорусский.



У известной федеральной сети СТО не оказалось ни одной искомой детали.

Volkswagen Polo 2016 года выпуска

Все активы, какие имел в России, Volkswagen продал в мае этого года. Но свое название — «Народный автомобиль» — бренд оправдывает: найти комплектующие в Петербурге на «фольц» проще: на СТО, кроме подушки безопасности, можно подобрать корейские, китайские и тайваньские, и даже в пределах ценника свежего справочника РСА.

У дилеров в закромах запчасти тоже нашлись — по ценам, правда, в 2–3 раза выше, чем дает РСА. Но в наличии есть не все.

— Бампер и фару придется искать в России, из Европы теперь не заказать, — огорчил менеджер.

Теперь о ценах. В прошлогоднем справочнике РСА капот на «фольц» оценили в 18,7 тысячи рублей, в январе он сбавил 2 тысячи, вернувшись в свежий справочник в той же цене. Бампер и фара с прошлого года подешевели на тысячу рублей: до 1,6 тысячи и 7,5 соответственно. Радиатор, наоборот, за год прибавил 2 тысячи рублей — его актуальная цена в справочнике 8,4 тысячи. Интереснее всего вела себя водительская подушка безопасности: год назад РСА оценил ее в 112 тысяч, к зиме она подешевела до 106, а к нынешнему лету — еще почти вдвое: до 57,5 тысячи.



Бывшие в употреблении запчасти по цене держатся в рамках справочника РСА, зачастую их можно найти даже вдвое дешевле. Но тот, кто поставит себе в машину подушку с разбора или радиатор, едва ли будет на ней кататься сам — скорее, поспешит от такого конструктора избавиться.

Suzuki SX4 2008 года выпуска

Японский бренд дверьми не хлопал, резких слов себе не позволял и в гарантии никому не отказывал. И именно с ним у дилеров больше всего проблем: один признался «Фонтанке», что кузовщины у них теперь нет совсем, другой тоже не сильно обнадежил:



— Капот еще можно заказать, ждать от недели и дольше. По остальному — в наличии нет, не заказать, сроки неизвестны. Не уверен, что будет аналог.

Ценники на запчасти дилер назвал просто космические — 106 тысяч за радиатор, 76 — за фару, 20 за бампер, 61 — за капот.

При этом в актуальном справочнике РСА ценник в 3–4 раза ниже: 14 тысяч за радиатор, 9,7 — за фару, 5,3 — за бампер, 15,9 — за капот.

Одна только подушка безопасности далеко не ускакала: в 70 тысяч запчасть оценили дилеры, и в 62 — страховщики сейчас, и в 42 тысячи — год назад.

И если уж мы говорим о колебании цен в справочниках: за год капот и бампер стали дешевле почти втрое, фара подешевела на 1 тысячу рублей. Радиатор, наоборот, стал вдвое дороже, подушка добавила в цене четверть стоимости.

В СТО по наличию запчастей картина тоже грустная. Новых капота и подушки нет, но можно взять б/у, причем потрепанный капот обойдется вдвое дороже, чем в справочнике РСА. Либо заказать — будет втрое дороже, зато обещают, что японский. Фары в наличии только китайские, зато в диапазоне цен страховщиков. Японская на заказ обойдется в 47 тысяч. О том, где ее будут добывать, история умалчивает. Радиаторов на Suzuki — завались, но только родом из Китая, Тайваня, Белоруссии или с Луганского завода радиаторов. Обойдутся они даже дешевле, чем рассчитали в РСА. Радиатор с «пробегом» можно найти вообще за 4 тысячи рублей.



Можно ли купить автозапчасти самому О том, что дилеры не умеют работать с постгарантийным клиентом, сказал Александр Груздев, международный эксперт в области маркетинговых исследований и анализа рынка, глава компании Gruzdev-Analyze. 19 июля он представил аналитический отчет по авторынку России за 1 полугодие 2023 года.

Это приводит не только к спаду загрузки сервисов официальных дилеров, но и к выбытию движущегося автопарка в целом. По итогам прошлого года он уменьшился на 822 тысячи машин, или 2,3 %, и продолжает снижаться — за первое полугодие 2023-го выбыло 395 тысяч автомобилей. И не только из-за автолюбителей, покинувших Россию на фоне СВО — машины выбывают в силу старости и поломок, которые невозможно починить.



— Парк продолжит снижаться — если грубо, по итогам года выбывает обычно 1,2–1,3 млн машин. Соответственно, если прибывает 900 тысяч, он снизится как минимум на 300 тысяч. В 2022 году выбытие составило 1,2 миллиона только по ГАИ, — отметил Александр Груздев.



Число желающих чинить машину в сервисах по итогам 1 полугодия 2023 года сократилось до 1,91 миллиона, это на 300 тысяч ниже уровня 2017 года. Годом ранее их было еще меньше — 1,82 млн, хотя в 2021-м таких насчитали 2,19 млн. Эксперт назвал это отложенным спросом на фоне отсутствия запчастей.

Возвращаться на обслуживание в авторизованные СТО клиенты не торопятся — 70 % автолюбителей, по оценкам Груздева, покупают запчасти сами, причем половина из них предпочитают сами и ремонтироваться. Для сравнения, в 2016-м таких самостоятельных было 57 %, из них со своими запчастями доезжали до сервиса 24 %.

— Это связано с тем, что водители хотят найти запчасть подешевле, но не везде и все можно достать, считает Груздев.

Рынок наводнили поддельные автозапчасти

Имидж запчастей и известность марки в России Груздев назвал важным фактором. И сигналом для тех, кто продает запчасти.



— Сейчас все бренды, которые пришли или были не очень известными, показывают грандиозный рост: по 30–40 %, есть категории, где рост есть под 80 %. Все очень просто — ведущих брендов на рынке не стало, в таких условиях показывать грандиозный рост легко, называется — привозите, мы все равно купим, — иронизирует Груздев.

Хотя сигналы продавцам комплектующих можно и не подавать — на свободные площади их хлынуло столько, что разобрать, кто есть кто, порой не могут даже специалисты.

— У нас огромная проблема на рынке с поддельными запчастями. Водители в принципе не имеют возможности определить подделку, они не знают, как должен быть написан тот или иной бренд и каким шрифтом. Но даже больше трети автосервисов говорят, что они сталкиваются с поставкой поддельных запчастей, — констатирует Груздев.

Те, кто производят подделки, тоже не дураки — не продают свои запчасти вдвое дешевле проверенных брендов, а делают скидку в 5–10 %, для затравки, и выходят на маркетплейсы и онлайн-магазины, где бесконтрольно продается что угодно, говорит эксперт.



Как ни странно, причиной дефицита качественных запчастей аналитик назвал обилие на авторынке семейства Lada: несмотря на то, что последний год китайские марки прибывают к нам плотными косяками, самым продаваемым автомобилем, как в 1 полугодии 2023 года, так и годом ранее, остается детище «АвтоВАЗа». Да, Chery показала грандиозный рост в 56 тысяч автомобилей в сравнении с прошлым годом, за это же время Lada прибавила 46 тысяч — потеснить ее пока некому, и рынок становится более жигулевым, считает Александр Груздев:

