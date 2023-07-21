Задержание Игоря Стрелкова: все, что известно к этому часу

Силовики задержали бывшего министра обороны ДНР, публициста и политического деятеля Игоря Стрелкова. Это произошло 21 июля до полудня.

По неподтвержденным данным, задержанию предшествовал обыск в квартире. Свидетелей оперативных мероприятий, если не считать консьержки, кажется, нет. Жены Стрелкова в этот момент дома не было. На момент выхода этой заметки местонахождение задержанного все еще не установлено. Доподлинно неизвестна и вменяемая Стрелкову статья Уголовного кодекса РФ. По одним данным, это организация экстремистского сообщества, по другим — призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Известно, что на протяжении последнего года на общественного деятеля за его высказывания писались жалобы. Правда, просили проверить посты Стрелкова на предмет дискредитации ВС РФ.

Так, по данным РБК, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Ранее бывший ярославский депутат и хирург «Вагнера» Дмитрий Петровский сам заявлял, что направлял в Генпрокуратуру обращение с требованием проверить высказывания Игоря Стрелкова. Поводом стал ряд постов, опубликованных 18 июля. Все они касаются личности президента России Владимира Путина. Стрелков написал в адрес главы государства много нелицеприятного.

«Обратился в ГП РФ с целью проверки его высказываний о настоящем полковнике ФСБ, нашем президенте. А так же с просьбой о проверке его реальной служебной карьеры и реальных достижений. Чтоб было понятно, а не имеем ли мы дело с Блиновской от военного дела», — заявил Петровский.

Соратники Игоря Стрелкова тем временем опубликовали в его канале пост с реакцией на задержание. По их мнению, данное решение подрывает у граждан страны веру в свободу слова, которая гарантирована им Конституцией. «Игорь Иванович открыто и аргументированно критиковал действия представителей власти, в том числе и президента, но свобода слова, которую предоставляло государство, свидетельствовала о том, что руководство страны соблюдает ст.29 Конституции России. Сегодня уверенность в этом подорвана — мы видим, что в нашей стране происходят процессы, которые свидетельствуют об отходе представителей власти от базовых ценностей», — говорится в сообщении.

Близкие Стрелкова пишут, что Стрелков якобы добивался государственного осуждения мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным, за что получал угрозы.