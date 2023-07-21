Адвокат Александр Молохов: Игоря Стрелкова после задержания найти пока не удается

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова все еще не могут найти. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил
По словам защитника, Стрелкова задержали дома, свидетелями были только соседи и консьерж. После обыска политического деятеля увезли в неизвестном направлении. До сих пор неизвестна также причина задержания. Ранее жена Стрелкова написала, что в отношении ее мужа возбуждено дело об организации экстремистского сообщества.
Телеграм-канал BAZA, например, пишет, что дело возбуждено по другой статье УК РФ и касается оно призывов к осуществлению экстремистской деятельности. А задерживали Стрелкова якобы не сотрудники СКР, как сообщалось ранее, а оперативники ФСБ.