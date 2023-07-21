    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    5 м/с, зап

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.85eur101.83

    Адвокат Александр Молохов: Игоря Стрелкова после задержания найти пока не удается

    1286
    25 комментариев

    Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова все еще не могут найти. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил 21 июля адвокат задержанного Александр Молохов.

    По словам защитника, Стрелкова задержали дома, свидетелями были только соседи и консьерж. После обыска политического деятеля увезли в неизвестном направлении. До сих пор неизвестна также причина задержания. Ранее жена Стрелкова написала, что в отношении ее мужа возбуждено дело об организации экстремистского сообщества.

    Телеграм-канал BAZA, например, пишет, что дело возбуждено по другой статье УК РФ и касается оно призывов к осуществлению экстремистской деятельности. А задерживали Стрелкова якобы не сотрудники СКР, как сообщалось ранее, а оперативники ФСБ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Игорь Стрелков
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 25

    Отец Родной21 Июл 2023 в 15:44
    А он кому то нужен был?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 15:44
    Свободу Юрию Деточкину!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close