    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    4 м/с, зап

    752мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.85eur101.83

    Игоря Стрелкова могут допрашивать на Лубянке, он позвонил адвокату

    2176
    34 комментария

    Задержанный 21 июля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в данный момент, вероятно, находится на Лубянке. Он уже связался со своими защитниками.

    «Он сообщил, что все нормально. Два слова, больше ничего. Мы предполагаем, что он находится на допросе на Лубянке. Но опять же, мы настаиваем на том, чтобы к нему допустили адвокатов, которым он доверяет, чтобы ему была оказана квалифицированная юридическая помощь», — рассказал «Фонтанке» адвокат Александр Молохов.

    По его словам, информации о том, где будут избирать Стрелкову меру пресечения, пока нет.

    «Ну, во-первых, у следственных органов есть 48 часов для того, чтобы решить, избирать меру пресечения или нет», — объяснил защитник.

    Игорь Стрелков был задержан, предположительно, сотрудниками ФСБ утром 21 июля. В это время он находился дома один. По неподтвержденным данным, ему могут вменять призывы к экстремистской деятельности. Поводом могли послужить посты в телеграм-канале Стрелкова, опубликованные 18 июля. В них бывший министр обороны ДНР нелицеприятно отзывается о Владимире Путине. Подробности читайте на «Фонтанке».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Игорь Стрелков
    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    Гость21 Июл 2023 в 18:05
    Это закономерный итог политики возражений гаранту.
    А что он ожидал?
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 18:01
    согласно конституции
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close