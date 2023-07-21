Игоря Стрелкова могут допрашивать на Лубянке, он позвонил адвокату

Задержанный 21 июля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в данный момент, вероятно, находится на Лубянке. Он уже связался со своими защитниками.



«Он сообщил, что все нормально. Два слова, больше ничего. Мы предполагаем, что он находится на допросе на Лубянке. Но опять же, мы настаиваем на том, чтобы к нему допустили адвокатов, которым он доверяет, чтобы ему была оказана квалифицированная юридическая помощь», — рассказал «Фонтанке» адвокат Александр Молохов.



По его словам, информации о том, где будут избирать Стрелкову меру пресечения, пока нет.

