Игоря Стрелкова могут допрашивать на Лубянке, он позвонил адвокату

Задержанный 21 июля бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в данный момент, вероятно, находится на Лубянке. Он уже связался со своими защитниками.
«Он сообщил, что все нормально. Два слова, больше ничего. Мы предполагаем, что он находится на допросе на Лубянке. Но опять же, мы настаиваем на том, чтобы к нему допустили адвокатов, которым он доверяет, чтобы ему была оказана квалифицированная юридическая помощь», — рассказал «Фонтанке» адвокат Александр Молохов.
По его словам, информации о том, где будут избирать Стрелкову меру пресечения, пока нет.
«Ну, во-первых, у следственных органов есть 48 часов для того, чтобы решить, избирать меру пресечения или нет», — объяснил защитник.
Игорь Стрелков был задержан, предположительно, сотрудниками ФСБ утром 21 июля. В это время он находился дома один. По неподтвержденным данным, ему могут вменять призывы к экстремистской деятельности. Поводом могли послужить посты в телеграм-канале Стрелкова, опубликованные 18 июля. В них бывший министр обороны ДНР нелицеприятно отзывается о Владимире Путине. Подробности читайте на «Фонтанке».