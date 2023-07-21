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    Путин: Москва ответит на агрессию против Белоруссии

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    15 комментариев

    Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, заявил президент РФ Владимир Путин 21 июля на заседании Совбеза. Он заверил, что на такие действия Москва ответит всеми имеющимися средствами.

    «Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства. И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

    Ранее РИА Новости сообщило, что Польша перебрасывает войска к восточным границам из-за учений в Белоруссии. Секретарь комитета по безопасности правительства Збигнев Гофман заявил агентству РАР, что совместные учения белорусской армии и ЧВК «Вагнер» «несомненно, являются провокацией». Напомним, минобороны Белоруссии 20 июля проинформировало о тренировках с вагнеровцами на полигоне «Брестский».

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    Комментарии 15

    Гость21 Июл 2023 в 13:47
    Ким чен Ына и то интереснее слушать, совсем примитив((((
    +6−0
    Гость21 Июл 2023 в 13:45
    Вот Москва пусть и отвечает, а остальную Россию не примазывай!
    +5−0
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