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    Роман Ротенберг продлил тренерский контракт со СКА

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    16 комментариев

    Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг будет возглавлять клуб в качестве главного тренера ближайшие пять лет. Именно на столько был продлен его контракт. Об этом 21 июля сообщает официальный сайт команды.

    Пост генерального директора Ротенберг покинул. Гендиректором хоккейного клуба стал Дмитрий Константинов.

    Отмечается, что решение «позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе».

    В феврале 2023 года СКА под руководством Ротенберга завоевал первый кубок. О том, как это произошло, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 16

    Гость21 Июл 2023 в 13:44
    Вот интересно - этот Ротенберг хоть раз стоял на коньках?
    Мне почему-то кажется, что нет...
    +0−0
    VVM196221 Июл 2023 в 13:44
    прямо как путин, тот то же взял и продлил. Тренд нынешних рукойводителей.
    +0−0
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