СКА выиграл первый Кубок под руководством Ротенберга. А вы не верили в него

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоккейный клуб СКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка Континента. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как Роман Ротенберг сумел этого добиться в свой первый полноценный тренерский сезон.

Роман Ротенберг в качестве главного тренера СКА завоевал первый кубок. Пока это Кубок Континента, который вручают лучшей команде регулярного чемпионата, но в том же футболе именно так определяют чемпиона и никого это не смущает. В хоккее есть еще плей-офф, где иногда случаются сюрпризы. Тем не менее, нельзя не отметить первый успех для Романа Ротенберга, к которому дружная семья российского хоккея всегда относилась с большим скепсисом.



Знаковое событие произошло 15 февраля. Ближайший преследователь в сводной турнирной таблице Западной и Восточной конференций КХЛ московский ЦСКА проиграл «Локомотиву» 1:4 и потерял все шансы занять первое место. Кубок Континента, который вручают за это достижение, отправился на берега Невы в третий раз в истории. Получается, что были неправы все, кто не понимал, зачем Роман Борисович решил стать главным тренером СКА?

Велик соблазн сказать, что все дело в деньгах и с такими ресурсами любой бы добился такого же результат. Во-первых, не любой. В том же «Зените», у которого нет никаких внешних ограничений на размер бюджета, долго творился бардак, пока не нашли Сергея Семака. А в Континентальной хоккейной лиге есть потолок зарплат в 900 млн рублей, превышать который нельзя. Благодаря этому в лиге примерно 7–8 команд имеют сопоставимые финансовые возможности.



Как сообщала в январе газета «Спорт-Экспресс», которая оперирует инсайдерскими данными из офиса КХЛ, СКА занимает второе место в рейтинге зарплатных бюджетов с результатом 850 млн рублей. Лидирует ЦСКА, у которого ведомость забита почти под завязку — 890 млн. Дальше идут «Локомотив» (840 млн), «Авангард» (840 млн), «Ак Барс» (840 млн), «Автомобилист» (830 млн), «Металлург» (800 млн). Разница, как видите, минимальна, чтобы всерьез говорить о влиянии бюджетов на результаты. Ну и не стоит сомневаться, что тот же «Металлург» легко выписал бы еще 100 млн, если бы нашелся достойный этих денег хоккеист. Другие дело, что таких звезд в лиге мало, да и все они при делах, а заокеанских мастеров по геополитическим причинам привлечь в КХЛ сейчас стало сложно, как никогда.



Тому же «Ак Барсу» еще осенью предрекали Кубок Гагарина. В Казань съехались звезды с мировыми именами — Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Александр Радулов. Возглавил их обладатель трех Кубков Гагарина Олег Знарок. Но как-то не пошло, и в декабре Знарок отправился в отставку. А Роман Борисович с Александром Никишиным, Дмитрием Яшкиным и Маратом Хайруллиным по «регулярке» как на катке проехался. Как и Кубков Гагарина в истории петербургской команды до вчерашнего дня было всего два Кубка Континента — в сезонах 2013/14 и 2017/18. Значит все-таки Ротенберг состоялся, как тренер?



Как Роман Ротенберг прошел путь от вице-президента СКА по маркетингу до поста главного тренера, мы подробно описывали в этом материале. Остановимся на основных вехах.

До 19 лет Роман Ротенберг играл в хоккей, но мама настояла на том, чтобы он сосредоточился на более классическом образовании. В 2006 году, закончив обучение в Великобритании, он вернулся в Россию и попал на работу в «Газпром экспорт», пройдя собеседование у гендиректора компании и будущего основателя КХЛ Александра Медведева. В 2011-м Роман Ротенберг стал ответственным в СКА за маркетинг. Постепенно сфера его влияния в клубе расширялась. Его все чаще стали замечать на тренировках, а во время матчей — не в вип-ложе, а рядом со скамейкой игроков за заградительным стеклом. Он все больше погружался в работу тренерского штаба. После ухода Знарка в 2018-м в команде началась тренерская чехарда. Примерно тогда же у Ротенберга на клубном сайте появилась новая должность: «глава тренерского штаба». В 2019-м Роман Борисович получил диплом одиннадцатого выпуска Высшей школы тренеров, а уже 23 сентября 2020-го, когда заболела ковидом почти вся команда и штаб, он впервые руководил СКА во время матча. 4 января 2022 года решением Совета Директоров хоккейного клуба СКА «в целях улучшения управления штабом и командой» Романа Ротенберга назначили на должность главного тренера.



Сезон 2022/23 стал для него первым полноценным в этой роли: он полностью отвечал за летнюю селекцию, подготовку к сезону и решения в матчах с первой игры чемпионата. Нынешняя команда СКА далеко не самая талантливая в истории, но точно самая современная. Это коллектив, где лидеры отрабатывают в обороне, где нет узких ролей и специализаций. Игра должна быть простой, но эффективной и очень энергозатратной. Именно поэтому так выбивалось из общего ряда подписание Никиты Гусева. О его ситуации подробнее здесь. Но Гусев — это, во-первых, легенда клуба и золото Олимпиады, а во-вторых — если бы не СКА, его подписали бы конкуренты.



В итоге все процессы в СКА замкнулись на Ротенберге. И если раньше хоккеисты метались и не знали кого слушать — тренера или Ротенберга, то теперь такой проблемы нет. Кроме того, в СКА действительно безо всяких шуток собран самый сильный тренерский штаб, который работает по самым современным методикам. Хоккеисты, которые поиграли в Северной Америке и в интервью, и в личных беседах всегда отмечают тот факт, что СКА — самый высокотехнологичный клуб КХЛ, сравнимый с лучшими командами из НХЛ

Иногда случаются смешные моменты. Например, как-то Роман Ротенберг, отстаивая право стоять на тренерском мостике, сказал, что вживую посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России. Ему до сих это припоминают. Но для самого Романа Борисовича в этой фразе нет ничего смешного.

— Ну это же правда, — вновь объяснял он про 800 матчей в ноябре 2022 года на канале «Скользкий Лед» в YouTube. — Я смотрел в течение 10 лет, сидел на трибуне. Я же не смотрел по телевизору, я на играх был, рядом, внизу, на трибуне. Не то что я включил ночью Netflix и смотрел серии игр.



Без шуток, у нас такого опыта нет. Поэтому мы обратились за экспертным мнением к тем, кто в своей жизни видел хоккея не меньше главного тренера СКА. На удивление, мало кто из них захотел обсуждать тренерские успехи Романа Ротенберга. Легенда СКА Максим Сушинский сразу заявил, что не готов говорить на эту тему, а Вячеслав Быков, принесший армейцам первый Кубок Гагарина в истории, сказал, что у него есть свое мнение на этот счет, но он не хочет его озвучивать. Достучаться удалось до бывшего генменеджера нескольких клубов КХЛ Леонида Вайсфельда.



— Не знаю, что там относительно критиков, но команда заняла первое место, — заявил он по телефону. — В СКА собрана по-настоящему хорошая тренерская бригада, они хорошо работают. Тут же простая история: человек встал на тренерский мостик и у него получилось. То же самое получилось у Ларионова, то же самое получилось у Федорова. Да, это легендарные хоккеисты, но тренерского опыта у них, как и у Ротенберга не было. Медицинский факт на сегодняшний день заключается в том, что СКА выиграл регулярный чемпионат. Посмотрим, как будет в плей-офф.



— Получается не обязательно играть в хоккей, чтобы стать успешным тренером?

— Во-первых, действительно необязательно. Во-вторых, он же не с улицы пришел. Он же все равно на каком-то уровне играл в хоккей. Потом очень долго работал в хоккее. Закончил Высшую школу тренеров. Он же не директором Совхоза работал, а потом стал вдруг главным тренером СКА. Эту историю не надо притягивать за уши. Роман Ротенберг не посторонний человек для хоккея.

— Состоялся ли Ротенберг как тренер?

— Ответ на этот вопрос можно будет дать только через несколько лет. Федоров выиграл в том году Кубок Гагарина — он состоялся, как тренер?

— Думаю, что да.

— Ну не знаю. Это тоже дискуссионный вопрос. Знарок доказал, что он тренер?

— Ну какие вопросы.

— А в Казани что ж у него так не получилось? Если взять отдельно этап его карьеры в Казани, можно сказать, что он вообще ничего в хоккее не понимает. Но я не о том, что Знарок плохой. А о том, что судить по одному сезону не надо.



Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев был одним из немногих, кто в свое время критически отзывался об идее Романа Ротенберга занять тренерский мостик. Сейчас он уже не так категоричен, хотя по-прежнему отмечает, что есть нюансы.

— Меня не особо удивило первое место СКА, — заявил Плющев. — В Петербурге собрался достаточно неплохой молодой состав. Ребята все амбициозные, возраст у всех игровой. Удивило то, что некоторые другие команды сдали и понизили уровень своего мастерства. СКА на их фоне выглядел на протяжении всего сезона убедительно.



— Удивил ли вас успех главного тренера Романа Ротенберга?

— Ну, насколько я понимаю, Роман Ротенберг на протяжении длительного времени находился в тренерском штабе. А то, что он возглавил команду, это его собственное решение. Он знает СКА лучше, чем кто-то еще. Но не надо забывать, что в команде огромный тренерский штаб. Поэтому не надо говорить, что это только его заслуга. В СКА есть тренеры защитников, тренеры нападающих, тренеры большинства, тренеры вратарей, тренеры по катанию. Возможно, здесь работает канадский вариант: есть те, кто в поле пашут, и те, кто выводят команду. Поэтому я бы не стал говорить, что это какой-то выдающийся результат. Посмотрим, что будет в плей-офф. Понятно, что в клубе на высоком уровне находится маркетинговая служба. Это однозначно его заслуга. А что касается остального, опять же, в Петербурге собран огромный тренерский штаб. Может поэтому раньше и была такая текучка кадров в СКА: Роман Борисович никак не мог найти тренера, который бы подходил ему по видению игры. Теперь он сам отвечает за все. Плюс очень удачно отработал селекционный отдел. В СКА отказались от закупок бывших звезд и пошли по пути набора молодых и харизматичных игроков. Я как-то уже говорил, что мне нынешний СКА напоминает «Филадельфию Флаерз» 80-х годов, которая была собрана из молодых ребят, и которая навела шороху в НХЛ. Конечно, сравнивать по качеству хоккея сложно, но по стилю и общей философии что-то общее между ними действительно есть.



— Пару лет назад вы называли казусом нахождение Ротенберга на тренерской скамейке. До сих пор так считаете?

— У Романа Борисовича по-прежнему очень много должностей, на которых он продолжает нести ответственность. Возможно, это такая новая тенденция, но мне такое трудно представить. Потому что работа тренера — это работа 24 часа в сутки. У тебя иногда даже времени на семью не остается, не говоря уже про работу в той же Федерации хоккея России. Как я понимаю, он целенаправленно шел к должности главного тренера, потому что это его мечта. Он говорит, что со многими тренерами общался, много игр просмотрел. Ну удачи ему.



— Ему до сих пор многие припоминают эту фразу про то, что он посмотрел 800 матчей КХЛ и сборной России вживую с 2014 года, что это «серьезный опыт».

— Я тоже отношусь к этому с юмором. Извините, тогда любой болельщик, посмотревший 1000 матчей может идти тренировать. Но дело же не в том, сколько ты матчей посмотрел, а в том, как ты их проанализировал.



— Получается Роман Ротенберг наш хоккейный Жозе Моуриньо, у которого тоже не было профессиональной карьеры?

— Ну я бы не стал их сравнивать. Роман Ротенберг же в Финляндии играл по юношам. Значит какие-то наработки у него есть. Плюс в то время в Финляндии работало много советских тренеров. Так что конечно нельзя сказать, что он человек из ниоткуда. СКА много лет держался на нем. Он всегда был в гуще событий, всегда принимал большое участие в формировании тренерского штаба и наверняка вникал в тренировочный процесс.

Так или иначе, но впереди у СКА и Романа Ротенберга главное испытание — плей-офф и битва за Кубок Гагарина. К слову, по обе стороны океана победа в регулярном сезоне почти никогда не означает успех в плей-офф. В КХЛ такое в первый и пока единственный раз удалось только ЦСКА в сезоне 2018/19. У СКА обе победы в регулярке потом оборачивались вылетом в полуфинале. Посмотрим, как будет в этот раз, с Романом Ротенбергом во главе.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

