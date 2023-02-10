Из состава СКА убрали лучшего хоккеиста — Никиту Гусева. Что происходит?

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из состава хоккейного клуба СКА без видимых причин пропал нападающий Никита Гусев — легенда клуба, герой Олимпиады-2018 и один из лучших игроков прямо сейчас. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что с ним случилось.

У СКА в нынешнем сезоне дела пока идут отлично. Назло скептикам главный тренер Роман Ротенберг уверенно ведет команду к Кубку Континента, который дают за первое место в сводной таблице регулярного чемпионата. Прямо сейчас у армейцев с Невы после 62 матчей 95 очков (45 побед, 17 поражений). У ближайшего конкурента, ЦСКА, — 84 очка, а до конца регулярки петербуржцам осталось провести всего 6 матчей. Ну, вы поняли. Но петербургский коллектив не был бы самим собой, если б все шло ровно и гладко.



В феврале из состава СКА внезапно пропал нападающий Никита Гусев. Ни одной объективной причины для этого не было — ни травмы, ни дисквалификации, ничего. Нельзя на первый взгляд объяснить его исчезновение и игровыми причинам. Гусев — третий по очкам и голам в команде, хотя начал сезон на два месяца позже остальных. По средней результативности Никита вне конкуренции. Но есть два шокирующих совпадения. Во-первых, последние два матча, которые Гусев провел в составе СКА, армейцы проиграли: против «Локомотива» (0:1) и против «Торпедо» (1:2 по буллитам). Во-вторых, сам Гусев в этих играх не набрал ни одного очка. Два матча подряд без результативных баллов — такое с ним произошло впервые в сезоне.



Понятно, что и лучшие команды мира не могут все время побеждать. Тренерский штаб СКА это тоже понимает, но к проигрышным сериям там относятся очень болезненно.

Как-то в ноябре петербуржцы проиграли пять матчей из шести. В результате вратаря Александра Самонова, на которого раньше возлагались большие надежды, и защитника Даниила Пыленкова обменяли в «Северсталь». Вместо них армейцы с Невы получили голкипера Владислава Подъяпольского. В итоге у Самонова и Пыленкова в Череповце дела сразу пошли в гору, а Подъяпольский в Петербурге как-то даже разочаровал. На сегодняшний день у него самая слабая статистика среди вратарей СКА: 90,0% отбитых бросков, 2,66 шайб в среднем за игру. У того же Самонова перед уходом было 93,0% и 1,89. И вот снова у СКА неудачный период и снова происходят перестановки.



Один из главных инсайдеров КХЛ Алексей Шевченко заявил в своем YouTube-канале, что у Гусева конфликт с главным тренером.



«Но это не тот случай, когда игрок говорит что-то тренеру и попадает в запас. Тут немного другое. Гусев хоть и набирает очки, но не выполняет требования на площадке: неохотно идет в оборону, не выполняет запланированный объем работы. В нынешнем СКА все должны быть двусторонними форвардами, а Никита уклоняется от этого. Плюс появились какие-то проблемы вне льда, но про это рискованно говорить без каких-либо доказательств. Кроме слухов, и нет ничего», — заявил Шевченко.



Его коллега Михаил Зислис в эфире YouTube-канала газеты «Спорт-Экспресс» заявил, что тоже слышал версию про невыполнение некоторых тренерских установок.

«Многие люди отговаривали Романа Ротенберга от подписания Гусева. Говорили: ты ставишь такой хоккей, что Гусев здесь не нужен», — отметил Зислис.

В том же эфире бывший генменеджер нескольких клубов КХЛ Леонид Вайсфельд отметил, что повторяется история с Владимиром Ткачевым. Того в 2019 году тоже брали как техничного левого крайнего нападающего, который должен стать наследником Панарина и праймовой версии Гусева 2017–2019 годов. Но что-то пошло не так, и в какой-то момент Ткачев тоже стал все чаще пропадать из состава, пока в 2021-м с ним не расторгли контракт.



«Гусев не выдает КПД в соответствии со своим талантом. Он неплохо реализовал себя для обычного хоккеиста. Первый аспект — Гусеву нужно посмотреть в зеркало. А во-вторых, СКА нужно задуматься: они не смогли справиться с Ткачевым, а теперь и с Гусевым», — заявил Вайсфельд.

Показатель полезности у Гусева действительно на фоне других форвардов СКА из первых звеньев довольно низкий. У Никиты «+6» — это худший показатель среди нападающих игроков первой-второй пятерок. Для сравнения: у его партнера по звену Дмитрия Яшкина — +16, а у Захара Бардакова — +20. Проблема может быть еще и в том, что Гусев пропустил летнюю подготовку к сезону, присоединившись к команде только в ноябре. Между тем подготовка у СКА очень тяжелая. На недостаточные физические кондиции намекнул и сам Роман Ротенберг.



«Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая физика в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. Хотим увидеть лучшего Гусева в плей-офф. У нас серьезный опыт совместной работы, много побед, но есть и поражения. Мы хотим их исключить. Идет восстановление и подготовка к плей-офф», — заявил Ротенберг 2 февраля после поражения от «Локомотива» (1:2). Та игра стала первой после исчезновения Гусева из состава.

После вчерашнего матча с «Автомобилистом» главный тренер СКА высказался чуть более конкретно.

«Индивидуальная подготовка Гусева? Он пропустил две предсезонки, а физическая подготовка — это наш фундамент, за ее счет мы можем взвинтить темп, мы — лучшая команда лиги по третьему периоду. Важно, чтобы каждый игрок был приведен к общему знаменателю, у нас проходит сбор в Петербурге, где работает много игроков нашей системы. Важно, чтобы каждый игрок к плей-офф подходил лучшей версией самого себя. Продолжаем работать в этом направлении», — подчеркнул Ротенберг.



По информации «Фонтанки», Гусев пропустит еще как минимум два ближайших выездных матча — против «Авангарда» в Омске и «Барыса» в Астане. Сейчас он проходит сбор по подготовке к плей-офф в «Хоккейном городе». Вместе с ним — половина тренерского штаба. С регулярным сезоном все понятно. Но главный приз — Кубок Гагарина, а там у СКА в последние годы как-то не клеится. Быть может, улучшенная версия Гусева, над которой сейчас усиленно трудятся в петербургской команде, изменит эту ситуацию. Другое дело, что что-то кардинально изменить в себе хоккеистам в возрасте 30+ лет уже сложно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

