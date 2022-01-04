Как Роман Ротенберг стал главным тренером СКА

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться







Чтобы понять, зачем это всё Роману Ротенбергу, начать стоит с его детства. Его первым видом спорта было дзюдо — практически семейное дело. Но в 1991 году Ротенберги переехали в Хельсинки, и здесь 10-летний Роман впервые познакомился с хоккеем. Игра увлекла, но найти команду было непросто из-за возраста.

— Нашли команду, ездить было далеко, но всё закрутилось, — рассказывал Роман Ротенберг в интервью РИА Новости. — Понимал, что мне не хватает катания, потому что начал поздно, ребята лучше меня катались, и я должен был их догнать. А там была такая возможность — были общественные катки, и я проводил всё свободное время там, мне это нравилось. К 15 годам я уже начал догонять и обгонять всех, потому что сам по себе тренировался по 6 часов. Тренировки у нас были 3–4 раза в неделю. Потом я попал в колледж, где по утрам были ледовые тренировки, затем школа, образование, вечером с командой — зал, лёд.



Сверстники и даже некоторые тренеры соперников во время матчей обзывали Романа «русаком». Сейчас он вспоминает об этом со смехом, но в то время такие ситуации приводили его в бешенство.

В 19 лет пришлось сделать выбор: хоккей или дальнейшая учеба. Сам Роман хотел продолжать заниматься хоккеем. Мама настаивала на образовании. Произошла ссора, в результате которой в 1999 году Романа Ротенберга всё-таки отправили учиться в Англию. За год до этого отец Борис Ротенберг вернулся в Россию.

Влияние семьи Ротенбергов стремительно росло. В 2002 году они стали владельцами банка SMP, в 2003-м — газпромовского субподрядчика «Газтагед», в 2008-м еще одно их предприятие «Стройгазмонтаж» приобрело пять строительных компаний «Газпрома» за 400 миллионов долларов.

Завершив обучение в Лондоне, в 2006 году Роман Ротенберг вернулся в Россию. Как он сам рассказывал в 2013-м в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, отец помог ему организовать собеседование у генерального директора «Газпром экспорт» Александра Медведева (ныне президента «Зенита»). Роман Ротенберг неоднократно подчеркивал, что никто не давал ему никаких гарантий и само по себе собеседование еще ничего не означало. Так он стал помощником Медведева по внешним коммуникациям — совсем не то, чему его учили в Англии. Но у Романа Ротенберга и Медведева обнаружилась одна страсть — хоккей. Спустя два года Медведев стал первым президентом Континентальной хоккейной лиги, а Роман Ротенберг возглавил «КХЛ Маркетинг», где он наконец смог на практике применить свои знания. И только после этого произошел его приход в СКА.



В 2011-м Геннадий Тимченко возглавил правление клуба СКА и попросил Романа Ротенберга стать ответственным за маркетинг.

— Тогда все в Петербурге говорили только о «Зените», — вспоминал Ротенберг в том же материале Helsingin Sanomat. — Мы поменяли полностью медиастратегию СКА, вплоть до логотипа бренда. Сейчас оборот денежных средств СКА лучший в КХЛ. Если пять лет назад на матч приходило 4 000 человек, то теперь количество зрителей 12 000.

Постепенно влияние Романа Ротенберга в СКА росло. И хотя долгое время он продолжал формально отвечать за маркетинг, по факту он осуществлял полноценное оперативное управление клубом. Надо понимать, что СКА всегда был богатейшим клубом КХЛ, но лишь на седьмой сезон лиги армейцы с Невы стали чемпионами. И произошло это спустя три года после прихода в клуб Ротенберга. В 2017-м успех удалось повторить. На этом фоне росло влияние Романа и в Федерации хоккея России. Появилась тенденция: главный тренер СКА сразу становился главным тренером сборной России.



По информации «Фонтанки», с 2014 года Роман Ротенберг занимается решением не только управленческих задач. Он всё больше погружается в работу тренерского штаба, в развитие и подготовку игроков. Для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в сборную России, которую и так возглавлял главный тренер СКА Олег Знарок, вызвали 15 хоккеистов петербургской команды. Даже у ЦСКА во времена СССР не всегда было такое представительство в национальной команде. Как утверждают источники, Роман Ротенберг как глава тренерского штаба планировал подготовку игроков к важнейшим стартам четырехлетия, которые закончились для сборной России победой.

После этого тренеры в СКА, а за ней и в сборной стали загадочным образом меняться каждый год — Олег Знарок, Алексей Кудашов, Илья Воробьев, Валерий Брагин. Про тренерские амбиции Романа Ротенберга всё чаще говорили публично. Многие бывшие и даже действующие игроки СКА рассказывали, что вице-президент клуба принимает участие в тренировках.

Впервые Роман Ротенберг встал на тренерский мостик 23 сентября 2020, когда заболела ковидом почти вся команда и штаб. Многие ждали, что молодежный состав СКА, в котором играли даже 16-летние, провалится, но в реальности армейцы притирались только одну игру, а затем сыграли вничью с «Ак Барсом» и привезли 5 из 6 очков с выезда.



Тогда же выяснилось, что еще в 2019-м Роман Ротенберг получил диплом одиннадцатого выпуска Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

Так вспоминал ученика руководитель учебного заведения Дмитрий Бернатавичюс в интервью Sport24:

«Это по-своему гениальный человек, очень образованный. В первую очередь это человек, который болеет хоккеем. Он очень заряжен, и ему очень нравится этот вид спорта. Самое главное, что он целеустремленный и познает, хочет дальше развиваться. Вы сами понимаете, можно было остановиться, дальше не учиться. Многие у нас так: не учатся, не хотят дальше развиваться, сидят, смотрят, что происходит, и считают, что они всё знают. А этот человек, мне кажется, хочет учиться и дальше развиваться».

— Я в хоккее всю жизнь, — объяснял уже сам Роман Ротенберг в октябре 2020 в интервью «Фонтанке» свое неожиданное появление в качестве тренера СКА. — Последние пять лет полностью погружен в работу штаба СКА. Я не выходил на тренерский мостик, меня, может быть, не было видно, но это не значит, что я не был готов выполнять сейчас ту работу, которую, по сути, мы делали все вместе в течение последних пяти сезонов и в СКА, и в сборной. Конечно, когда непосредственно приступаешь к этим обязанностям, ощущения совсем другие. Это как с управлением истребителем или болидом «Формулы-1», где нужно быстро принимать решения и знать наизусть каждую кнопку. Перед тренерским дебютом я знал все эти «кнопки». Был готов к этому процессу благодаря всему моему жизненному опыту.



В том же интервью корреспондент «Фонтанки» его спрашивал, готов ли он однажды стать главным тренером СКА, на что Роман Ротенберг ответил: «Никогда не говори никогда».

С самого начала сезона 2021/22 Роман Ротенберг уже полноценно занял место на тренерской скамейке и больше оттуда не уходил. 4 января статус главного тренера СКА закрепили за ним официально.

— В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат, — объяснял теперь уже бывший главный тренер СКА Валерий Брагин. — Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера.

Если всё действительно так, как говорит Брагин, то результат действительно есть: после рекордной серии поражений СКА сумел вернуться на первое место в Западной конференции даже с игроками, которые никогда не играли на таком уровне.

Для всех, кто следит за клубом, очевидно, что все ключевые решения в команде, как в подготовительной фазе, так и во время игр, уже давно принимает Роман Ротенберг. По большому счету, совет директоров СКА привел формальную сторону к фактической. Отметим, что в состав совета входят Геннадий Тимченко, Александр Медведев, Виктор Кручинин, Александр Дюков, Вячеслав Тюрин и сам Роман Ротенберг.



Возможно, что Роман Ротенберг исполнил свою детскую мечту: он не стал хоккеистом из-за решения матери, но теперь руководит одной из лучших хоккейных команд России. В то же время надо помнить, что должность главного тренера несет с собой и более высокую ответственность за результат. Именно главный тренер отвечает как за успехи, так и за неудачи. Какой в итоге получится карьера тренера Романа Ротенберга, мы пока не знаем, но в любом случае — это исторический кейс.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

