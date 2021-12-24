Как СКА оттолкнулся от дна

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ноябрь 2021 года получился для СКА самым провальным месяцем в современной истории команды. Армейцы проиграли шесть матчей подряд, установив клубный антирекорд. Заговорили даже о возможной отставке главного тренера Валерия Брагина. Но декабрь все изменил.

Поражение от «Северстали», бюджет которой почти в три раза меньше петербургского клуба, стал для СКА низшей точкой в падении. Команда опустилась на пятое место. Дома армейцы и вовсе на тот момент не побеждали с 21 октября, то есть больше месяца.



В декабре ситуация резко изменилась: армейцы выиграли семь матчей из восьми. Пока последний и самый важный прошел 22 декабря: петербуржцы на своем льду впервые в сезоне одолели ЦСКА. При этом в СКА не произошло каких-то особых изменений в игровом плане, в команду в этот период не пришли какие-то новые суперигроки, да и тренерский штаб остался прежним. Так что же произошло? Давайте разбираться.

Еще ни одной команде не удавалось пройти сезон без спадов. В 2015 году Дмитрий Квартальнов после поражения в плей-офф от СКА со счетом 3–4 (хотя москвичи вели 3–0) сказал, что его команде не хватило серии поражений в регулярном сезоне, чтобы понять, как выбираться из такого пике. Бывший тренер СКА Игорь Захаркин в том же сезоне вообще ввел в хоккейный сленг понятие «запланированный спад». И хотя ноябрьский спад нынешнего СКА сложно назвать запланированным, как показали дальнейшие события, он пошел только на пользу.

В ноябре петербуржцы из-за травм лишились четырех из шести своих основных защитников. Выбыли Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Микко Лехтонен, Оскар Фантенберг. В декабре вернулся только Лехтонен, но зато выбыл еще один игрок — Степан Фальковский.



Пришлось срочно латать дыры. В результате обмена из «Сочи» пришли Никита Камалов и Никита Седов. В любой другой ситуации сложно представить, чтобы оба игрока могли оказаться в СКА: до переезда в Петербург на счету 26-летнего Камалова было 2 передачи в 29 играх при полезности «+2», у 20-летнего Седова — 1 (0+1) балл в 9 играх при полезности «+1». Кроме того, из фармклуба «СКА-Невы» в первую команду подняли 27-летнего Никиту Лисова, 26-летнего Георгия Солянникова и 21-летнего Григория Грязнова. То есть защиту пришлось полностью выстраивать заново и делать это за счет людей, никогда не игравших в команде такого уровня.

Очевидно, что им всем понадобилось время, чтобы адаптироваться к новым условиям и требованиям тренерского штаба. Для самого Брагина это тоже была та еще задача. Но с ней удалось справиться.

Похоже, поражение от «Северстали» стало тем самым дном, от которого армейцы оттолкнулись и устремились вверх. Были одержаны пять побед подряд, в том числе над одним из лидеров Западной конференции — «Йокеритом» (3:1) и лидерами Восточной конференции — «Трактором» (4:1) и «Металлургом» (5:1). Победная серия прервалась в Москве: в серии буллитов уступили «Динамо» (1:2). Но после этого взяли верх над «Спартаком» (4:2) и ЦСКА (3:2), которому до этого петербуржцы дважды уступали.



Победа над ЦСКА в этом смысле стала особенно важной. Во всех смыслах столичные армейцы — главный идеологический соперник СКА. Тут как исторические узелки, чисто спортивные моменты, так и противостояние на уровне властных кланов, где с одной стороны «Роснефть», а с другой — «Газпром». В то же время матч проходил 22 декабря — в день 75-летия СКА. Праздник отметили дорого-богато. Днем провели ветеранский матч «Питер» — «Ленинград». «Питерцы» победили со счетом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1), в составе которых хет-триком отметился вице-президент клуба Роман Ротенберг. Вечером он уже стоял на скамейке СКА в качестве главы тренерского штаба. Перед непосредственно самим матчем с ЦСКА с поздравительной песней выступила участница «Евровидения» Манижа.



В составе СКА на столь принципиальную игру вышли те же самые Седов, Камалов, Солянников и Лисов, которых взяли в свое время в команду от безвыходности. С ноября петербуржцы ни разу не пропустили больше двух шайб за матч. Не стала исключением и игра с ЦСКА, который победили со счетом 3:2. Нельзя не отметить Никиту Гусева, который после возвращения не сразу стал похож на самого себя. Именно он в матче с ЦСКА забил в овертайме победную шайбу. Всего на его счету уже 27 (8+19) очков в 24 играх этого чемпионата.



Добро пожаловать в победную раздевалку, там тоже праздничная атмосфера.

Еще раз с юбилеем всех! Раз-два, СКА! pic.twitter.com/agLPLDtj8W — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 22, 2021

При этом кадровые проблемы никуда не делись. До сих пор в списке травмированных официально находятся Токранов и Фальковский, Ожиганова там уже нет, но пока он тоже не играет. В молодежную сборную вызвали из системы СКА 10 человек, из которых регулярно за основу играют Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. А в феврале еще зимняя Олимпиада, куда на хоккейный турнир с учетом отказа НХЛ от участия, поедут все ведущие российские игроки СКА.

С первым кризисом в сезоне армейцы справились, и сделали они это в основном за счет внутренних резервов. Похоже, что клубная вертикаль, которая создавалась последние несколько лет, все-таки начала приносить плоды. Как оказалось, для решения текущих проблем теперь не обязательно закупаться дорогими игроками. Кроме того, с введением жесткого потолка зарплат сделать это уже не всегда возможно. Но тем только интереснее.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

