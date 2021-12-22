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НХЛ не пустит игроков на Олимпиаду в Пекине

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Игроки команд Национальной хоккейной лиги пропустят зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

«Национальная хоккейная лига уважает и ценит желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире среди «лучших из лучших». Поэтому мы ждали так долго, как только возможно, взвешивая все варианты участия наших игроков в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьезные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса, — на 23 декабря были перенесены уже 50 матчей — олимпийское участие стало невозможным», — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, НХЛ используют период с 6 по 22 февраля, заложенный для участия в Олимпиаде, для проведения перенесенных матчей.

В НХЛ играют топовые российские хоккеисты, в том числе Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский и другие.

Игроки НХЛ также не принимали участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Это было связано с нежеланием лиги прерывать регулярный чемпионат. Золотые медали тогда удалось завоевать российской команде. Победную шайбу в ворота Германии тогда забросил Кирилл Капризов, который теперь выступает в команде «Миннесота Уайлд» и пропустит Олимпиаду в Пекине.

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Комментарии (3)

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Пожалуй я больше не буду читать Фонтанку. Долго пытался догадаться в какой стране живёт эта самая НХЛ (очевидно - Национальная Хоккейная Лига). Так и не догадался.
А теперь ещё на каждой странице стало долго и болезненно выскакивать непрошенное кино. Баста.
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