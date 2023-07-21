Киоски с прессой отправили на корректуру. Почему установка городских газетных ларьков в Петербурге снова встает на паузу

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пилотный проект по установке городских киосков с печатной продукцией, намеченный на лето 2023 года, снова откладывается. Предложенный Смольным порядок распределения мест не устраивает издателей и распространителей, а внешний вид павильонов, поставленных ФСИН, не нравится комитету по градостроительству и архитектуре. Кроме того, городские власти решили сменить оператора, который будет заключать договоры, что потребует новых корректировок в нормативной базе.



Ассоциация издателей и распространителей «Балтийская пресса» просит правительство Петербурга ужесточить критерии отбора торговцев печатной продукцией в городских киосках, следует из письма организации в адрес комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Иначе городские власти рискуют столкнуться с повторением ситуации, от которой хотели уйти, — когда в газетных ларьках продается что угодно, кроме газет и журналов, считают предприниматели.

Что предлагает Смольный

Пилотный проект по реформе нестационарной торговли в Петербурге должны были запустить летом 2023 года. Его суть в том, что вместо сдачи бизнесу участков земли под установку киосков Смольный будет предоставлять оборудованные рабочие места — уже подключенные к сетям городские павильоны. Первые 300 объектов хотели отдать под торговлю печатной продукцией. Предполагается, что под профильную деятельность должно быть занято не менее 70 процентов площади объекта.



Правда, чтобы предоставить предпринимателям такие места, нужно их сначала создать. Пока у городских властей есть 10 киосков, которые изготовила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Земельные участки для их размещения комитет имущественных отношений должен был предоставить Центру развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП), подведомственному комитету по промышленности. Необходимые для этого поправки в закон вступили в силу 30 июня.

На данный момент, по информации «Фонтанки», КППИТ подготовил проект конкурсной документации. Параллельно идут согласование финального списка адресов и подсчеты, сколько будет стоить подключение киосков к инженерным сетям.



Однако, как рассказал «Фонтанке», вице-губернатор Кирилл Поляков, принято решение передать функции оператора от ЦРПП к другому подведу комитета по промышленной политике — Центру контроля качества. «Исходили из того, что ЦКК, который занимается ярмарками и фестивалями в Петербурге, этот предмет деятельности ближе», — пояснил он. Сейчас вносятся изменения в устав учреждения. По расчетам Смольного, первые 10 мест будут разыграны до конца года. Чего хочет бизнес

Но отправить проект на второй круг может также позиция предпринимателей, которые считают, что предложенный Смольным механизм распределения мест нуждается в существенной доработке.



Согласно проекту Смольного, конкурс проводится без предварительного квалификационного отбора участников. Итоговый балл складывается из трех критериев — опыт работы, цена за торговое место и деловая репутация.

Но участники рынка настаивают, что этого недостаточно для того, чтобы отсечь недобросовестных игроков. В предложениях, которые направила в КППИТ «Балтийская пресса», при оценке опыта работы предлагается учитывать действующие на момент проведения конкурса договоры о размещении НТО, а также в случае выявления нецелевого использования участка не начислять баллы по критериям «опыт работы» и «деловая репутация». Это позволит снизить спекулятивный интерес недобросовестных предпринимателей, с которыми ранее город разорвал отношения из-за выявленных нарушений, считают участники объединения.



Также «Балтийская пресса» предлагает ужесточить требования к «деловой репутации», в частности учитывать количество отгруженных печатных изданий, издаваемых исключительно на территории Петербурга и реализуемых на платной основе за последний год до заключения договора. Наличие типографского и/или сортировочного оборудования либо договора на поставку с оказанием логистических, сортировочных и/или типографских услуг тоже нужно подтверждать за последний год, а не за пять лет, как предлагает Смольный, отмечают участники ассоциации.



«Позиция членов «Балтийской прессы» в том, что участие в конкурсе могли принять игроки, которые профессионально занимаются торговлей прессой, а не орехами, капустой, морковкой или чем-то еще», — пояснил «Фонтанке» глава «Балтийской прессы» Андрей Новиков.

Запуск городских киосков с прессой имеет огромное значение для издательской отрасли Петербурга, говорит Олег Бережной, глава группы компаний «Кардос». Но важна правильная реализация. «Это учет самых важных факторов — критерии оценки заявок участников конкурса и локации будущих объектов», — говорит он.

Обсуждения с бизнесом идут уже около года, свои предложения «Балтпресса» направляла КППИТ еще в апреле-мае, но в варианте, который предложил Смольный, эти идеи практически не были учтены. «В результате убраны все фильтры, которые отсекают недобросовестных операторов, остается, по сути, единственный критерий — цена», — говорит он. Если корректировки, направленные 13 июля, снова останутся без внимания, «издатели Петербурга и читатели прессы пострадают», — подчеркивает он.



Предложенный Смольным подход ставит добросовестных распространителей в неравные условия с компаниями, не имеющими к продаже прессы никакого отношения, считает заместитель генерального директора ООО «Ника» Елена Чуркина. «Эти компании будут умышленно играть на повышение — с целью дальнейшей переуступки участка или изменения целей использования. Это означает, что издатели и распространители фактически лишатся возможности развивать свой бизнес», — отмечает она.

Порядок отбора участников конкурса является концептуальным звеном реформы нестационарной торговли, комментирует Ольга Бортникова, руководитель журнала «Антенна-Телесемь». «От этого зависит будущее прессы в городе», — добавляет она.

«Сейчас на местах, где раньше можно было купить газету, приходит коммерция с непрофильным ассортиментом. Задача — не позволить такому бизнесу получить места», — подчеркивает она. По словам Ольги Бортниковой, издатели отстаивают не только свои интересы, но и интересы читателей — чтобы люди могли в удобном и близком месте купить свежую прессу. «Есть сегменты читательской аудитории, которые получают информацию только по этому каналу», — подчеркивает она.



Правда, по данным «Фонтанки», есть и альтернативная точка зрения. В частности, Союз издателей и распространителей предлагает установить менее жесткие критерии отбора, чтобы не вызвать подозрения со стороны ФАС в нарушении закона о защите конкуренции.

Это должно быть красиво

Реформу нестационарной торговли может затормозить еще один фактор. По информации «Фонтанки», перед закупкой следующих 80 киосков КППИТ запросил мнение у КГА по поводу подготовленного техзадания. А тот выявил ряд несоответствий внешнего вида павильонов рекомендованному виду, который установлен правилами благоустройства и эстетическими регламентами. «Было рекомендовано при разработке адресной программы для размещения такого типа павильонов предусмотреть их установку на участках, не имеющих широкого обзора, видовых характеристик, исключить их расположение на транзитных пешеходных коммуникациях вблизи станций метрополитена», — сообщили «Фонтанке» в КГА. В целях улучшения качества следующей партии КГА рекомендовал при разработке технического задания и проектирования руководствоваться требованиями эстетического регламента, добавили в ведомстве.



По информации «Фонтанки», чиновникам КГА не понравился цвет киосков: его попросили поменять с зеленого на серый. Кроме того, надо делать шире окна. Источники «Фонтанки» сообщают, что ФСИН уже внес необходимые изменения. Но есть еще пожелание обойтись без ролл-ставен и остеклить киоски особо прочным материалом. «Но это надо обсуждать, на выходе может оказаться неприемлемо дорого», — отмечает собеседник издания.



Ограничения, наложенные КГА, также могут затруднить процесс выбора мест для пилотного проекта. По словам предпринимателей, найти коммерчески интересные места и так не просто. Во-первых, много где уже работают киоски по продаже прессы, во-вторых — действует запрет на размещение павильонов в охранных зонах инженерных сетей, а город практически весь в таких зонах. А в центральных районах запрещено размещать объекты площадью более 6 кв. м, тогда как ранее сообщалось, что площадь изготовленных ФСИН ларьков составит 15 кв. м.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»