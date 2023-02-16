Кофе, но не сигареты. Смольный и бизнес ищут бизнес-модель для городских газетных киосков

Фото: Марина Мамонтова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Летом 2023 года в Петербурге стартует пилотный проект по реформе нестационарной торговли. Вместо сдачи бизнесу участков земли под установку киосков Смольный будет предоставлять оборудованные рабочие места - уже подключенные к сетям городские павильоны. Первые 300 объектов отдадут под торговлю печатной продукцией. При создании новой модели чиновникам придется пройти буквально между Сциллой и Харибдой - сделать такие точки рентабельными для бизнеса и не допустить на рынок недобросовестных игроков, которые под видом прессы продают совсем другие товары.



Издатели из года в год просят власти города решить проблему с местами для распространения прессы. Поиску оптимальной - для города, бизнеса и горожан - схемы работы был посвящен круглый стол «Фонтанки» «Реинкарнация киосков с прессой», состоявшийся 14 февраля.

Закон, позволяющий городскому Центру развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) получать земельные участки и устанавливать НТО для последующей передачи бизнесу оборудованных рабочих мест, вступит в силу с 30 июня, рассказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. «В июле будем готовить первые [конкурсные] процедуры», - уточнил он.



В декабре 2022 года КППИТ утвердил специальную программу «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по реализации периодической печатной продукции в Санкт-Петербурге», которая определяет механизм установки городских павильонов. Всего планируется установить 300 киосков в течение двух лет. Но сначала через конкурс будут разыграны 10 павильонов. Получив обратную связь от бизнеса и горожан, власти оставляют за собой право скорректировать условия, добавил чиновник.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что 300 киосков вместе с текущими затратами на 2 года обойдутся городу примерно в 552 млн рублей. Производить их будет Федеральная службы исполнения наказаний (ФСИН). Как уточнил Александр Ситов, первая партия из 10 павильонов уже получена и ожидает очереди на установку.

О том, почему город решился на такие траты и что рассчитывает получить взамен, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник отметил, что сам является «категорическим противником ларьков», но признал, что «доступность прессы можно обеспечить только в традиционных точках продаж».



По нормативам Петербургу положено иметь 700 мест для продажи прессы, в адресной программе сейчас 793 места. По факту же работают 476 торговые точки. 300 городских киосков должны восполнить недостаток.

По мнению чиновников, новая модель будет более выгодной для бизнеса, поскольку сократит объем вложений на поиск павильона, оформление документации, подключение к сетям. «Когда [установкой киосков] занимается государство, это дешевле и удобнее, чем с учетом той неналоговой нагрузки, скажу аккуратно, которая возникает у предпринимателя в процессе получения доступа к покупателю», - отметил Кирилл Поляков. Для города такой подход упрощает контроль - как за тем, чем торгуют, так и за внешним обликом киосков. «Рано или поздно придем к тому, что розничная торговля на рынке будет в госимуществе», - подчеркнул вице-губернатор.



С ним согласился глава комитета по печати Владимир Рябовол. По его словам, город инвестирует средства в городские киоски, поскольку в случае чрезвычайной ситуации печатная пресса может оказаться единственным источником получения информации. При этом расторгнуть договор с бизнесом в случае нарушений проще, чем с арендатором земли. «Уходим от длинных судов», - добавил он. После банкротства Роспечати часть ее киосков стали торговать чем угодно, в том числе арбузами, напомнил Владимир Рябовол. Ранее «Фонтанка» также рассказывала о киосках-оборотнях, которые, формально соблюдая требование по выкладке газет и журналов, по факту не торгуют ими, а зарабатывают исключительно на продаже кофе. Но от борьбы с ними страдали и добросовестные игроки.



Издатели и распространители прессы инициативу Смольного поддержали, но отметили, что успех начинания во многом будет зависеть от конкретных требований, которые выставят чиновники. «Согласно исследованию «Медиаскоп» на Северо-Западе 64% жителей читает печатную прессу», - сообщила глава «Антенна-Телесемь» в Петербурге Ольга Бортникова. Большая часть тиражей телегидов реализуется именно через киосковые сети, добавила она.

Горожане должны получить доступ к достоверной правдивой информации и удобные комфортные киоски, отметил Алексей Блинов, директор АО «Медиа Пресс» («Панорама ТВ»). Но весь вопрос в том, чем в итоге предпринимателям разрешат торговать помимо газет и журналов. Так, Олег Киселев, глава полиграфического комплекса «Девиз» предложил в качестве дополнительного ассортимента распространять в таких киосках детскую развивающую литературу и товары для творчества.



«На одних печатных изданиях много не заработаешь», - признал Кирилл Поляков. Если не дать бизнесу зарабатывать на сопутствующих товарах, на конкурс может никто не прийти, и читатели вовсе останутся без прессы. Но если сделать условия слишком либеральными, то торговать будут чем угодно, но не газетами и журналами.

Пока ассортимент в процессе обсуждения, сообщил Кирилл Поляков. В качестве базового варианта рассматривается пропорция, при которой 70% ассортимента должно приходиться на печатную продукцию, а 30% - на сопутствующие товары. Вероятно, в перечень допустимого войдут фастфуд, кофе, а также товары повседневного спроса, начиная от батареек и заканчивая зарядками для телефона. «Без экстрима готовы обсуждать расширение этой доли, но надо понимать, что это точно не алкоголь, точно не сигареты и какие-то тяжелые предметы. Остальное возможно для диалога», - сказал вице-губернатор.



Владимир Рябовол считает увеличение доли сопутствующих товаров нецелесообразным. Государственные преференции уже рассчитаны на то, чтобы бизнес выходил на точку безубыточности.

«Я не сторонник ситуации, когда три газетки повесили, а остальную площадь используют под торговлю чем угодно, включая зарядные устройства, сувениры, средства связи, пользуясь государственными преференциями, не решая при этом государственной социальной задачи, еще и находясь на конкурентном рынке торговли в условиях определенных привилегий по отношению к другим торговым объектам.», - отметил Рябовол.



«Пункты выдачи каких-то товаров могут размещаться [в городских киосках]», - размышляет Кирилл Поляков. Это позволит компенсировать часть затрат на содержание павильона. «Главное, чтобы выглядело удобоваримо».

Бизнес против предложенной пропорции не возражает. «В 30% входит все, что нужно», - считает Александр Соколов, директор ООО «Святослав», объединяющей 45 точек по продаже прессы. «Продажа кофе - ценность», - говорит Олег Бережной, глава группы компаний «Кардос». По его словам, в Москве киоски с прессой лишены возможности продавать этот напиток. Но ключевой вопрос, как считать эти 70% - «в сантиметрах, тоннах или рублях», - отметил Алексей Блинов.



Есть и другие пока нерешенные вопросы. В ГК «Кардос» призывают Смольный не допустить московских ошибок. «Главное - качественные локации», - говорит Олег Бережной. В столице, где в один лот объединили интересные бизнесу и явно непроходные места, не разыгрывается ничего, подчеркнул он.

Второе опасение - приход на конкурс так называемых «хамелеонов», недобросовестных игроков, которые мимикрируют под торговцев прессой, а на самом деле зарабатывают совсем на другом. «Чтобы “хамелеоны” не просочились к народному добру», Олег Бережной предлагает учитывать прошлые продажи тиражей при оценке заявок. «Готовы присылать справки, какой тираж покупают», - поддержал идею Алексей Блинов.

Александр Соколов выразил опасение, что предложенный властями формат павильона в 15 кв. м не получится распространить на все районы города: в центре города размещать их не позволит ширина тротуаров.



По словам Кирилла Полякова, места для размещения газетных киосков еще будут обсуждаться с участниками рынка. Схема размещения может меняться в зависимости от изменения трафика, например, могут вовлекаться трамвайные остановки. Площадь павильона тоже может корректироваться - как в бОльшую, так и в меньшую сторону.

Что касается критериев отбора, то это будет конкурс с системой баллов, которые будут начисляться не только за лучшую цену, но и за опыт работы и за деловую репутацию. Это позволит дать доступ именно профессионалам рынка и максимально эффективно распоряжаться государственным имуществом, отметил вице-губернатор. Сейчас предложения по условиям конкурса направлены в Федеральную антимонопольную службу.



Также власти города намерены запретить передавать городские киоски в субаренду и ограничить количество объектов на одного предпринимателя. «Чтобы от отзыва разрешения на торговлю было больно», - пояснил Кирилл Поляков.



Следить за тем, как бизнес выполняет условия, будет комитет по промышленной политике, комитет по контролю за имуществом, администрации районов и ЦРПП, добавил Александр Ситов. Инструменты контроля пока находятся в разработке.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»