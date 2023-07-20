Франция отказала россиянину в статусе беженца. Он боится оказаться в армии по мобилизации

Французский суд по вопросам права на убежище отказал 28-летнему гражданину РФ Магомедрасулу Юсупову, который просил признать его беженцем из-за повестки в военкомат. На это 20 июля обратило внимание РИА Новости.



Решение было вынесено 29 июня. Дело Юсупова рассматривали девять судей.

Он покинул Россию еще в апреле 2019 года из-за «непрекращающегося насилия» со стороны отца, уверяет россиянин. По его словам, позже он дважды получил повестку с требованием явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, которая стартовала 21 сентября 2022 года. На этом основании он попросил Францию предоставить ему политическое убежище.