Франция отказала россиянину в статусе беженца. Он боится оказаться в армии по мобилизации

Французский суд по вопросам права на убежище отказал 28-летнему гражданину РФ Магомедрасулу Юсупову, который просил признать его беженцем из-за повестки в военкомат. На это 20 июля обратило внимание РИА Новости.
Решение было вынесено 29 июня. Дело Юсупова рассматривали девять судей.
Он покинул Россию еще в апреле 2019 года из-за «непрекращающегося насилия» со стороны отца, уверяет россиянин. По его словам, позже он дважды получил повестку с требованием явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, которая стартовала 21 сентября 2022 года. На этом основании он попросил Францию предоставить ему политическое убежище.
Французское бюро по защите прав беженцев ранее уже отклонило запрос Юсупова, поскольку усомнилось в подлинности предоставленных повесток. Там подчеркнули, что риски отправки его в армию малы в связи с тем, что «мобилизация прекращена». Также в бюро не услышали от Юсупова, что он «глубоко не согласен с военным конфликтом». Его защитник Сильван Салигари при этом считает, что на родине Юсупова ждет «существенное наказание».
В соответствии с российским законом, ответственность за уклонение от явки по повестке наступает после ее получения. На данный момент уклонисту может грозить до 3 тысяч рублей (по ст. 21.5. КоАП РФ) или до 200 тыс. рублей и лишением свободы на срок до 2 лет по уголовной статье 328.
Однако 20 июля стало известно, что Госдума планирует увеличить штраф за неявку по мобилизации до 50 тыс. рублей по той же 21.5 КоАП РФ. Подробнее о том, что грозит военнообязанным уже со следующего призыва читайте в материале «Фонтанки».