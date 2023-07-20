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    В Кремле отреагировали на переброску польских военных к границе Белоруссии

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    36 комментариев

    Передислокация военных Польши к границе с Белоруссией — это повод для повышенного внимание со стороны Кремля. Об этом в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    Представитель Кремля сказал, что подобные действия польских властей вызывают обеспокоенность, а также назвал их агрессивной и враждебной политикой со стороны Польши в отношении Белоруссии и России.

    Накануне стало известно, что Польша перебросила две военные бригады к границе с Белоруссией.

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    Дмитрий ПесковБелоруссияПольша
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    Комментарии 36

    Гость20 Июл 2023 в 15:17
    Накануне стало известно, что Польша перебросила две военные бригады к границе с Белоруссией. завтра еще 10 перебросят они же на своей территории.
    +1−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:13
    Мне почему то кажется, что поляки, так же как и белоруссы и мы имеют права на своей территории размещать и передвигать войска где угодно и как угодно?!
    +2−0
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