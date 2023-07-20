В Кремле отреагировали на переброску польских военных к границе Белоруссии

Передислокация военных Польши к границе с Белоруссией — это повод для повышенного внимание со стороны Кремля. Об этом в четверг, 20 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



Представитель Кремля сказал, что подобные действия польских властей вызывают обеспокоенность, а также назвал их агрессивной и враждебной политикой со стороны Польши в отношении Белоруссии и России.



Накануне стало известно, что Польша перебросила две военные бригады к границе с Белоруссией.