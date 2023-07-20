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    Путин продлил введенные в марте прошлого года контрсанкции на два года

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    16 комментариев

    В России сразу до 31 декабря 2025 года продлеваются ограничительные меры во внешней торговле, введенные указом в марте 2022 года. В прежней версии указа президента РФ Владимира Путина значилась дата — до 31 декабря 2023 года, сказано в документе, опубликованном 20 июля на официальном портале правовых актов.

    В марте 2022 года указ ограничил ввоз и вывоз из России некоторой продукции и сырья, за исключением товаров, которые перевозят граждане в личных целях.

    Фото: pravo.gov.ru
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    Список продукции предложило правительство России. В него вошло более 200 наименований товаров. Среди прочего — технологическое и телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспорт (железнодорожные вагоны, локомотивы), сельхозтехника и другие. Также указ президента ограничил вывоз из России дерева, удобрений, сырья для химической промышленности, зерна и так далее.

    Вывозить их из России можно только в страны — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

    Решение стало ответной мерой на санкции Евросоюза и других стран — союзников Украины. Тогда в четвертом пакете оказались более 600 граждан РФ и новые запреты. В июне 2023 года был принят уже 11-й по счету пакет санкций, куда попали 87 предприятий, в числе которых «компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана».

    Фото: pravo.gov.ru

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    Комментарии 16

    своих не бросаем20 Июл 2023 в 16:14
    шах и мат, Байден и его шайка мечтающая посетить свою виллу под Воронежем
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:31
    думает еще два года просидеть, ха
    +1−0
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