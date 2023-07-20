Путин продлил введенные в марте прошлого года контрсанкции на два года

В России сразу до 31 декабря 2025 года продлеваются ограничительные меры во внешней торговле, введенные указом в марте 2022 года. В прежней версии указа президента РФ Владимира Путина значилась дата — до 31 декабря 2023 года, сказано в документе, опубликованном 20 июля на официальном портале правовых актов.



В марте 2022 года указ ограничил ввоз и вывоз из России некоторой продукции и сырья, за исключением товаров, которые перевозят граждане в личных целях.