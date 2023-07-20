Путин продлил введенные в марте прошлого года контрсанкции на два года

В России сразу до 31 декабря 2025 года продлеваются ограничительные меры во внешней торговле, введенные указом в марте 2022 года. В прежней версии указа президента РФ Владимира Путина значилась дата — до 31 декабря 2023 года, сказано в документе, опубликованном 20 июля на официальном портале правовых актов.
В марте 2022 года указ ограничил ввоз и вывоз из России некоторой продукции и сырья, за исключением товаров, которые перевозят граждане в личных целях.
Список продукции предложило правительство России. В него вошло более 200 наименований товаров. Среди прочего — технологическое и телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспорт (железнодорожные вагоны, локомотивы), сельхозтехника и другие. Также указ президента ограничил вывоз из России дерева, удобрений, сырья для химической промышленности, зерна и так далее.
Вывозить их из России можно только в страны — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.
Решение стало ответной мерой на санкции Евросоюза и других стран — союзников Украины. Тогда в четвертом пакете оказались более 600 граждан РФ и новые запреты. В июне 2023 года был принят уже 11-й по счету пакет санкций, куда попали 87 предприятий, в числе которых «компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана».