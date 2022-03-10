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Из России запретили вывоз техники, медоборудования и транспорта

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Правительство определило перечень оборудования и товаров, вывоз которых из России временно запрещен. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба кабмина.

В списке оказалось технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

«Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — сказано в сообщении.

Вывозить их из России можно только в страны — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, до конца года ограничен экспорт из РФ некоторых видов лесоматериалов в «недружественные страны».

Ранее правительство временно запретило вывозить из России произведенные за рубежом медицинские изделия. Речь идет о товарах из государств, которые ранее ввели санкции против РФ. Нельзя будет вернуть ту продукцию, что в настоящее время проходит таможенные процедуры или лежит на складах импортеров.

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Комментарии (12)

allyouneedislove
эра кнопочных телефонов, телефонов-раскладушек и телефонов с выдвижной антенкой настала =))))
пора заводить городской номер =))))))
и дисковой аппарат из кладовки ставить =)))))
Ser_N0771
а это распространяется на транспорт цвета хаки?
IgorSergeevich
Карточки скоро уже введут?
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