Из России запретили вывоз техники, медоборудования и транспорта

«Всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — сказано в сообщении.

Правительство определило перечень оборудования и товаров, вывоз которых из России временно запрещен. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба кабмина.

Вывозить их из России можно только в страны — члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию.



Кроме того, до конца года ограничен экспорт из РФ некоторых видов лесоматериалов в «недружественные страны».



Ранее правительство временно запретило вывозить из России произведенные за рубежом медицинские изделия. Речь идет о товарах из государств, которые ранее ввели санкции против РФ. Нельзя будет вернуть ту продукцию, что в настоящее время проходит таможенные процедуры или лежит на складах импортеров.

