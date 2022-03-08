Правительство запретило вывоз из России зарубежных медицинских изделий

Премьер-министр России Михаил Мишустин временно запретил вывозить медицинские изделия, произведенные за рубежом и ввезенные в страну. Соответствующий документ опубликован 8 марта на сайте правительства.



Уточняется, что речь идет о товарах из государств, которые ранее ввели санкции против России. Нельзя будет вернуть ту продукцию, что в настоящее время проходит таможенные процедуры или лежит на складах импортеров.



«Решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», — подчеркивается в сообщении правительства.

