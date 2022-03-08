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Правительство запретило вывоз из России зарубежных медицинских изделий

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Премьер-министр России Михаил Мишустин временно запретил вывозить медицинские изделия, произведенные за рубежом и ввезенные в страну. Соответствующий документ опубликован 8 марта на сайте правительства.

Уточняется, что речь идет о товарах из государств, которые ранее ввели санкции против России. Нельзя будет вернуть ту продукцию, что в настоящее время проходит таможенные процедуры или лежит на складах импортеров.

«Решение позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введённых ограничительных мер со стороны недружественных государств», — подчеркивается в сообщении правительства.

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Комментарии (7)

ahma
Путин: «Да плевать на них, на эти санкции. Это идет нам, безусловно, на пользу»!
Посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев: «Извините за язык — но мы срали на санкции Запада»
266097700
главное, запретить вывоз презервативов для решения демографических проблем
ahma
а когда запасы на складах закончатся - в ход пойдет дубовая кора!
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