В России определились со списком недружественных стран. Их много

Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих «недружественные действия» в отношении России, ее компаний и граждан. Советующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает 7 марта пресс-служба кабмина.

Теперь российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из этих стран, могут расплатиться с ними в рублях.



«Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — уточнили в кабмине.



Кроме того, все сделки российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран должны будут получить одобрение правкомиссии по контролю за инвестициями.

