В России определились со списком недружественных стран. Их много

Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих «недружественные действия» в отношении России, ее компаний и граждан. Советующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает 7 марта пресс-служба кабмина.
Отныне недружественными названы: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Теперь российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из этих стран, могут расплатиться с ними в рублях.
«Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — уточнили в кабмине.
Кроме того, все сделки российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран должны будут получить одобрение правкомиссии по контролю за инвестициями.