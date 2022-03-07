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В России определились со списком недружественных стран. Их много

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Правительство РФ утвердило перечень стран и территорий, совершающих «недружественные действия» в отношении России, ее компаний и граждан. Советующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает 7 марта пресс-служба кабмина.

Отныне недружественными названы: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Теперь российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из этих стран, могут расплатиться с ними в рублях.

«Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — уточнили в кабмине.

Кроме того, все сделки российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран должны будут получить одобрение правкомиссии по контролю за инвестициями.

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Комментарии (20)

266130020
У меня в саду шпионы Оборвали все пионы, И нассали в сапоги. Сталин прав: кругом враги! Игорь Губерман
Шурик7890
Лучше бы список составили кто «дружественный». Афган, корейцы северные и несколько племён из Африки:))
266108100
Странно, но я не считаю их недружественными. Для кого этот список, кроме пропагандистов и депутатов обиженных?
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