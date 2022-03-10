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Минпромторг хочет запретить экспорт древесины в «недружественные страны»

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Министерство промышленности и торговли России предложило ограничить экспорт древесины и изделий из нее.

«Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза», — сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на ведомство.

В частности в Минпромторге хотят ограничить экспорт фанерного кряжа, балансов березовых и топливной щепы.

По мнению ведомства, такие меры не позволят другим странам наращивать мощности за счет российских поставок.

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Комментарии (8)

Карабас Барабас
Вот он, ассиметричный ответ буржуям.
Они обрубили нам поставки запчастей для самолетов, айфоны томографы и всякую другую высокотехнологичную хрень.
А мы им фанерного кряжа и топливной щепы не дадим!
Пусть знают где ёлки растут.
Гриб
Я еще позавчера писал - прекратить поставки леса в Финку, пусть для икей рубят там свое богатство!!
xepnuminu
путин перекрой трубу!
хватит кормить европу!
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