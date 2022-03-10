Минпромторг хочет запретить экспорт древесины в «недружественные страны»

Министерство промышленности и торговли России предложило ограничить экспорт древесины и изделий из нее.



«Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза», — сообщает 10 марта ТАСС со ссылкой на ведомство.



В частности в Минпромторге хотят ограничить экспорт фанерного кряжа, балансов березовых и топливной щепы.



По мнению ведомства, такие меры не позволят другим странам наращивать мощности за счет российских поставок.

