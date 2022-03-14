В ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России

Четвертый пакет антироссийских санкций согласовали послы стран Евросоюза 14 марта. Об этом сообщает ТАСС.



Уточняется, что ограничения касаются физических и юридических лиц, причастных к спецоперации на Украине, а также ряда секторов российской экономики.



Новый пакет санкций вступит в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в санкционные списки могут попасть «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть» и госкомпании с оборотом более 1 триллиона рублей.

