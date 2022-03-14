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В ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России

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Четвертый пакет антироссийских санкций согласовали послы стран Евросоюза 14 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ограничения касаются физических и юридических лиц, причастных к спецоперации на Украине, а также ряда секторов российской экономики.

Новый пакет санкций вступит в силу после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в санкционные списки могут попасть «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть» и госкомпании с оборотом более 1 триллиона рублей.

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Комментарии (18)

Керим Саттар
Смерть европе!!!
Bad robot
А пятый будет?
Денеб
Браво, ЕС! Дожимаем режим......
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