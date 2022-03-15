Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ. В списке более 600 россиян и новые запреты

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций в отношении России. Он затронет более 600 граждан РФ, сообщил журналистам во вторник, 15 марта, глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.
«Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян. Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции», — цитирует Ле Мэра ТАСС. При этом французский министр отказался называть какие-либо имена российских граждан, включенных в список.
Также в ЕС подтвердили, что «рассматривают все варианты» санкционного давления на Россию.
В частности, по данным РИА Новости, Евросоюз запретит любые сделки с некоторыми российскими госпредприятиями, а для европейских рейтинговых агентств вводится запрет на выставление рейтингов РФ и российским компаниям.