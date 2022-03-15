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Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ. В списке более 600 россиян и новые запреты

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Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций в отношении России. Он затронет более 600 граждан РФ, сообщил журналистам во вторник, 15 марта, глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.

«Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян. Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции», — цитирует Ле Мэра ТАСС. При этом французский министр отказался называть какие-либо имена российских граждан, включенных в список.

Также в ЕС подтвердили, что «рассматривают все варианты» санкционного давления на Россию.

В частности, по данным РИА Новости, Евросоюз запретит любые сделки с некоторыми российскими госпредприятиями, а для европейских рейтинговых агентств вводится запрет на выставление рейтингов РФ и российским компаниям.

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Комментарии (21)

Кровокрас
один плюс у всего этого есть - все станут одинаково нищими, воровать то больше нечего
VKuser388962011
Другой вопрос, почему не ликвидировали этот ресурс до сих пор. Ведь все остальные СМИ в стране уничтожены. Видимо вопрос времени, или уже давно тут начальник товарищ майор.
altnec
Запреты - не табу, а 600 зурумбиян - не 300 спартанцев.
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