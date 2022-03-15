Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против РФ. В списке более 600 россиян и новые запреты

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций в отношении России. Он затронет более 600 граждан РФ, сообщил журналистам во вторник, 15 марта, глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.



«Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян. Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции», — цитирует Ле Мэра ТАСС. При этом французский министр отказался называть какие-либо имена российских граждан, включенных в список.

