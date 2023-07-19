    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    750мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.2eur102.44

    «Троицу» Рублева увезли из храма Христа Спасителя. Ее будут готовить к переезду в лавру на 49 лет

    404
    3 комментария

    Икону «Святая Троица» доставили во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря после шести недель, которые она выставлялась в храме Христа Спасителя в Москве.

    Из храма ветхую святыню увозили 19 июля спецтранспортом для перевозки художественных ценностей и в сопровождении машины дорожно-патрульной службы, пишет РИА Новости.

    В центре, где «Троица» в ближайшее время будет находиться на консервации, подготовили помещение с климат-контролем. В нем обеспечены те же условия, в которых икона пребывала в Третьяковской галерее: влажность 50% и температура в 19 градусов.

    Какие именно работы будут проводить с реликвией, решат в конце месяца после заседания расширенного реставрационного совета.

    Договор о передаче «Троицы» в безвозмездное пользование на 49 лет в Троице-Сергиеву лавру подписан 12 июля. О решении передать икону РПЦ из Третьяковской галереи стало известно в мае. Предполагалось, что в течение года она будет находиться в храме Христа Спасителя, а потом отправится в лавру. Обо всех перипетиях этой истории — читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Троица Рублева
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close