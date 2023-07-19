«Троицу» Рублева увезли из храма Христа Спасителя. Ее будут готовить к переезду в лавру на 49 лет

Икону «Святая Троица» доставили во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря после шести недель, которые она выставлялась в храме Христа Спасителя в Москве.



Из храма ветхую святыню увозили 19 июля спецтранспортом для перевозки художественных ценностей и в сопровождении машины дорожно-патрульной службы, пишет РИА Новости.

В центре, где «Троица» в ближайшее время будет находиться на консервации, подготовили помещение с климат-контролем. В нем обеспечены те же условия, в которых икона пребывала в Третьяковской галерее: влажность 50% и температура в 19 градусов.