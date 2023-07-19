Таксист «поприветствовал» коллегу на Заневской площади так, что оба были не рады

Курьезное ДТП произошло утром 19 июля в Красногвардейском районе Петербурга. Видеорегистратор очевидца запечатлел, как один поворот лишил петербургский таксопарк сразу двух машин.
Около 9 часов утра на Заневской площади столкнулись два легковых «Яндекс.Такси», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На видеозаписи видно, что одна машина поворачивала налево, а вторая ехала прямо и наподдала первой в район передней двери. После этого, отклонившись от траектории, второе такси подскочило на поребрике и остановилось лишь спустя несколько метров.
О пострадавших не сообщается.