Лёд тронулся. Возле берегов Антарктиды пришел в движение самый крупный айсберг на планете

В море Уэдделла возле берегов Антарктиды пришел в движение самый большой айсберг на планете, сообщает 18 июля РИА Новости по ссылкой на Арктический и антарктический НИИ(ААНИИ). Учёным этот гигант известен под номером А23а. Площадь ледяного поля 4,17 тысячи квадратных километров. Это в два раза больше Петербурга, подсчитали в ААНИИ.



В конце 20 века именно на этом льду располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1». В сентябре 1986 года от шельфового ледника Фильхнера откололись три гигантских айсберга, один — вместе с базой полярников. Оборудование удалось эвакуировать только через полгода. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера — и более чем на 30 лет А23а превратился в ледяной остров. Но теперь он снялся с мели и плывёт со скоростью более 150 километров в месяц.

