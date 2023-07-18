    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    754мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.69eur102.03

    Лёд тронулся. Возле берегов Антарктиды пришел в движение самый крупный айсберг на планете

    297
    обсудить

    В море Уэдделла возле берегов Антарктиды пришел в движение самый большой айсберг на планете, сообщает 18 июля РИА Новости по ссылкой на Арктический и антарктический НИИ(ААНИИ). Учёным этот гигант известен под номером А23а. Площадь ледяного поля 4,17 тысячи квадратных километров. Это в два раза больше Петербурга, подсчитали в ААНИИ.

    В конце 20 века именно на этом льду располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1». В сентябре 1986 года от шельфового ледника Фильхнера откололись три гигантских айсберга, один — вместе с базой полярников. Оборудование удалось эвакуировать только через полгода. Позже крупнейший из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера — и более чем на 30 лет А23а превратился в ледяной остров. Но теперь он снялся с мели и плывёт со скоростью более 150 километров в месяц.

    Несмотря на гигантские размеры, теперь дни айсберга сочтены, говорят эксперты. Возможно, он растает ещё до конца года.

    В январе «Фонтанка» писала, что от шельфа Бранта в Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон. Однако он явно проигрывает по габаритам А23а. «Лондонский» айсберг по площади всего 1,5 тысячи квадратных километров — почти в три раза меньше «петербургского».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Айсберг
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close