В детском саду на Крыленко, где перепутали детей, провели расследование

Воспитательница, которая отпустила шестилетнюю девочку с чужим дедушкой из детского сада на улице Крыленко, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом «Фонтанке» 18 июля сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

«По факту происшествия было проведено внутреннее педагогическое расследование. Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. То, что сотрудники сада, работающего первый день в дежурном режиме, не были знакомы с родителями ребенка, не является смягчающим обстоятельством», — рассказали в администрации.