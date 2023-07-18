В детском саду на Крыленко, где перепутали детей, провели расследование

Воспитательница, которая отпустила шестилетнюю девочку с чужим дедушкой из детского сада на улице Крыленко, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом «Фонтанке» 18 июля сообщили в пресс-службе администрации Невского района.
«По факту происшествия было проведено внутреннее педагогическое расследование. Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. То, что сотрудники сада, работающего первый день в дежурном режиме, не были знакомы с родителями ребенка, не является смягчающим обстоятельством», — рассказали в администрации.
С педагогами также был проведен дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности пребывания воспитанников в дежурных группах.
Инцидент, напомним, произошел накануне. Дедушка случайно увел домой не свою внучку. В руки мужчине передали тезку девочки, а та якобы признала в нем своего деда. Пока мужчина разбирался и шел обратно, родители первого ребенка уже успели как следует испугаться. О пропаже детсадовца сообщили по номеру 112, на место приехала полиция и осмотрела окрестности. Спустя почти 2 часа девочку вернули. Так завершился первый день работы детсада № 27 в формате дежурного. Заявление в полицию подавать никто не стал.