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    В детском саду на Крыленко, где перепутали детей, провели расследование

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    31 комментарий

    Воспитательница, которая отпустила шестилетнюю девочку с чужим дедушкой из детского сада на улице Крыленко, привлечена к дисциплинарной ответственности. Об этом «Фонтанке» 18 июля сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

    «По факту происшествия было проведено внутреннее педагогическое расследование. Воспитатель привлечен к дисциплинарной ответственности. То, что сотрудники сада, работающего первый день в дежурном режиме, не были знакомы с родителями ребенка, не является смягчающим обстоятельством», — рассказали в администрации.

    С педагогами также был проведен дополнительный инструктаж по соблюдению мер безопасности пребывания воспитанников в дежурных группах.

    Инцидент, напомним, произошел накануне. Дедушка случайно увел домой не свою внучку. В руки мужчине передали тезку девочки, а та якобы признала в нем своего деда. Пока мужчина разбирался и шел обратно, родители первого ребенка уже успели как следует испугаться. О пропаже детсадовца сообщили по номеру 112, на место приехала полиция и осмотрела окрестности. Спустя почти 2 часа девочку вернули. Так завершился первый день работы детсада № 27 в формате дежурного. Заявление в полицию подавать никто не стал.

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    Комментарии 31

    Гость18 Июл 2023 в 18:08
    QR-коды на лбу каждого гражданина спасёт наш мир от таких нелепых ошибок... 🤭
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 18:00
    На следующий день опять бы привел. Сделали из мухи слона, панимаэшь :)
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 17:31
    вчера на детской площадке точно также пожилой папа перепутал своего сына на горке и настойчиво его просил снять чужие шорты, мать перепутанного ребенка в ужасе стала снимать все на камеру, в общем ситуация была и смешная и нет…
    +0−0
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