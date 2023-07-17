Дедушка перепутал детей и забрал чужую внучку из детского сада на Крыленко в Петербурге

Сюжет анекдота в жизнь воплотил рассеянный житель Петербурга. С задачей забрать ребёнка из детского сада он справился, но небезупречно.



По информации «Фонтанки», 17 июля полицию подняли по тревоге сообщением о похищении ребёнка в Невском районе города. Шестилетняя девочка исчезла из детского сада на улице Крыленко, 15. Реакция была незамедлительной. По всем постам разлетелись ориентировки, задействовали оперативников и наряды ГИБДД.



Поиски не затянулись. Их финал по счастью скорее комический.



Ошибку допустил дедушка, который пришёл в садик за внучкой, а увёл чужую. Дома правда вскрылась, в детской путанице разобрались.

