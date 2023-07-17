АвтоВАЗ вернул на LADA Granta систему АБС

На «АвтоВАЗе» возобновили производство автомобилей LADA Granta с антиблокировочной системой тормозов АБС, 17 июля сообщила компания.

Антиблокировочная система будет устанавливаться на все машины семейства, начиная с комплектации Classic, говорится в сообщении автоконцерна.

После начала СВО на Украине на АвтоВАЗе начались перебои с электронными компонентами, и в 2022 году предприятие несколько раз уходило в простой. О том, что на рынке появится «упрощенная» Lada Granta — без системы АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников, концерн объявил в мае прошлого года. О том, что альтернативный поставщик АБС найден, на «АвтоВАЗе» рассказали в марте этого года, однако называть страну-изготовителя не стали, подчеркивая тем самым заботу о партнере и его защиту от вторичных санкций.