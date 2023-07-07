В Костроме запустили производство российских ABS и ESP

Лицензию на глубокую локализацию ABS и ESP получила группа компаний НПП «Итэлма» — научно-промышленный холдинг, который объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве автомобильных компонентов. На новой полностью автоматизированной производственной линии будут производить все комплектующие, входящие в состав систем, в том числе электромотор, электронные компоненты и корпус. Проект полностью коммерческий, субсидии и бюджетные средства для его реализации не привлекались.

В Костроме стартовало первое в России производство антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей, сообщает 7 июля ТАСС .

Планируется, что завод будет выпускать 850 тыс. штук ABS и ESP с возможностью расширения до 1,2 миллиона единиц в год.

Ранее системы ABS и ESP в России выпускало предприятие «Роберт Бош Самара», в июне сообщалось, что его приобрело ФГУП НАМИ. С 2024 года НАМИ намерено наладить выпуск ABS и ESP, а уже в 2025-м выйти на проектные мощности.