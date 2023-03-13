«АвтоВАЗ» и УАЗ вернули в свои автомобили систему ABS

Антиблокировочную систему тормозов ABS вернули в свои модели Ульяновский автомобильный завод и «АвтоВАЗ».



В частности, в моделях УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» на смену системе от немецкой компании Bosch пришла система от китайского производителя APG.



«Поставщики других компонентов выбраны, работа по внедрению идет в соответствии с планами. Интеграция узлов, включающая их тесты, в том числе в различные сезоны, калибровку и донастройку, требует времени», – сообщили «Фонтанке» на Ульяновском автозаводе.



Сменили поставщика ABS и на «АвтоВАЗе», однако называть страну-изготовителя, считают на заводе, лучше не стоит.

