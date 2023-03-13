«АвтоВАЗ» и УАЗ вернули в свои автомобили систему ABS

Антиблокировочную систему тормозов ABS вернули в свои модели Ульяновский автомобильный завод и «АвтоВАЗ».
В частности, в моделях УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» на смену системе от немецкой компании Bosch пришла система от китайского производителя APG.
«Поставщики других компонентов выбраны, работа по внедрению идет в соответствии с планами. Интеграция узлов, включающая их тесты, в том числе в различные сезоны, калибровку и донастройку, требует времени», – сообщили «Фонтанке» на Ульяновском автозаводе.
Сменили поставщика ABS и на «АвтоВАЗе», однако называть страну-изготовителя, считают на заводе, лучше не стоит.
«Чья она, поймите нас правильно, мы не скажем, поскольку защищаем наших партнеров-поставщиков от вторичных санкций», – рассказал «Фонтанке» представитель завода.
Глобально в планах «АвтоВАЗа» в 2023 году вернуть ABS на все модели, где система была предусмотрена комплектацией: Granta, Niva Travel и Niva Legend. Возвращение более продвинутой системы стабилизации ESP, на АвтоВАЗе назвали вопросом 2024 года, отметив, что большинство комфортных опций уже вернули.