Без ABS и стеклоподъемников, но минимум за 600 тысяч рублей: дилеры рассказали про упрощенную «Ладу»

Как сообщил журналистам 24 мая председатель совета директоров «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин, машины, скорее всего, будут предлагаться без системы ABS, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. В другом московском дилере тоже слышали эту информацию и добавили, что будет и вторая версия, «побогаче», — с электростеклоподъемниками и электроусилителем руля.

Новая «упрощенная» Lada Granta может появиться в российских автосалонах к концу июня, рассказали дилеры «АвтоВАЗа» «Ведомостям» . И поделились прогнозами насчет наполнения модели.

При этом цена за базовую машину не опустится ниже 600 тысяч рублей. А двигатель останется один на всех комплектациях — бензиновый 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.



Мы писали, что уже бывший вице-губернатор Петербурга и экс-министр транспорта Максим Соколов был назначен генеральным директором «АвтоВАЗа». Он уже дал интервью «Фонтанке». Возобновить выпуск машин после простоя автогигант намерен в начале лета.

