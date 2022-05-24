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    Без ABS и стеклоподъемников, но минимум за 600 тысяч рублей: дилеры рассказали про упрощенную «Ладу»

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    19 комментариев

    Новая «упрощенная» Lada Granta может появиться в российских автосалонах к концу июня, рассказали дилеры «АвтоВАЗа» «Ведомостям». И поделились прогнозами насчет наполнения модели.

    Как сообщил журналистам 24 мая председатель совета директоров «БН–Моторс» Алексей Подщеколдин, машины, скорее всего, будут предлагаться без системы ABS, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников. В другом московском дилере тоже слышали эту информацию и добавили, что будет и вторая версия, «побогаче», — с электростеклоподъемниками и электроусилителем руля.

    При этом цена за базовую машину не опустится ниже 600 тысяч рублей. А двигатель останется один на всех комплектациях — бензиновый 1,6 литра в самой слабой версии на 90 л.с.

    Мы писали, что уже бывший вице-губернатор Петербурга и экс-министр транспорта Максим Соколов был назначен генеральным директором «АвтоВАЗа». Он уже дал интервью «Фонтанке». Возобновить выпуск машин после простоя автогигант намерен в начале лета.

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    Комментарии (19)

    Dim22
    еще и евро "0" карбюраторная . при $ 70р нормальная 300т стоила . Естественный отбор .
    kоt-obormot
    Очереди на сколько лет будут, за "чудо" повозкой?
    Зы; по открыткам в Красном Селе.
    СПб_житель
    Без подушек безопасности… Давайте уж и без ремней… А иконки будут, кстати?
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