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    На экранах — долгожданное кино с Джонни Деппом о короле и его фаворитке

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    20 июля в прокат выйдет «Жанна Дюбарри» — историческая драма с Джонни Деппом, впервые за три года появившимся в кино.

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    Главная героиня — историческая личность, Жанна Вобернье, молодая простолюдинка, которая при помощи ума и шарма рвется вверх по ступеням социальной лестницы, надеясь на удовольствия и власть. Чудом она знакомится с престарелым королем Людовиком XV и быстро становится его фавориткой, одной из самых влиятельных женщин Франции. Но придворным не нравится, что простая куртизанка стала приближенной короля, и Версаль наполняется интригами против Дюбарри.

    Жанну Дюбарри сыграла французская актриса Майвенн, бывшая супруга Люка Бессона, с которым она работала над картинами «Леон» и «Пятый элемент». В этот раз Майвенн, кроме главной роли, стала и режиссером фильма, и автором сценария. По её словам, в сюжете она позволила себе некоторые вольности ради художественного эффекта, хотя и не стала так осовременивать историю, как, например, София Коппола в «Марии-Антуанетте».

    Короля Людовика сыграл Джонни Депп. Артист не снимался три года из-за судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд. Он впервые поучаствовал в съемках французского фильма. Майвенн осталась от его способностей в восторге, а после премьеры на Каннском кинофестивале в мае этого года Депп снискал семиминутную овацию от зрителей.

    Съемки проходили в течение одиннадцати недель летом и осенью прошлого года. Площадкой для них выступил Версаль и другие районы Парижа, сохранившие исторический вид.

    16+

    Матвей Пирогов

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