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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник. Жару сбили

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    В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию в понедельник, 17 июля, будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    «Короткие дожди собьют жару», — так он охарактеризовал погоду в Петербурге в понедельник.

    Температура воздуха ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    А жара в Петербурге была только один день — в воскресенье.

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