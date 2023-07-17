Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в понедельник. Жару сбили

В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию в понедельник, 17 июля, будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Короткие дожди собьют жару», — так он охарактеризовал погоду в Петербурге в понедельник.

Температура воздуха ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Ветер западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

