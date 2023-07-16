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    Радуемся воскресенью. Погода в Петербурге выбрала лучший день для жары

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    Сегодняшний день в Петербурге — настоящая макушка лета. Он самый солнечный и тёплый на неделе. Следующая неделя начнётся с похолодания.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июля в городе без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 26–28 градусов.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытягиваясь с юго-запада, он сделает погоду преимущественно солнечной и сухой, что поможет солнечным лучам и южным ветрам заметно повысить дневную температуру», — сообщает центр «ФОБОС».

    В Ленобласти, по его данным, от 24 до 29 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

    В понедельник, 17 июля, похолодает до 22–24 градусов, а во вторник — до 20–22. Возможны кратковременные дожди.

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