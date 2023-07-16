Студента, напавшего на мундепа в центре Петербурга, отправили в изолятор. Он предлагал миллион и кивал на потерпевшего

Суд в Петербурге 16 июля определился с мерой пресечения по делу о хулиганстве в отношении избившего мундепа студента. Джамбулат Хизиров хотел свободы и справедливости, но получил клетку минимум на ближайшие пару месяцев.



О процессе рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, два дня назад на Невском проспекте Хизиров без видимых на то причин, имея умысел, оружие и поддержку в лице брата напал на водителя и ударил его несколько раз по разным частям тела. Дрался Хизиров, как следует из видео, яростно. Уголовное дело возбудили тем же пятничным вечером по статье о хулиганстве.

