    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    762мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Студента, напавшего на мундепа в центре Петербурга, отправили в изолятор. Он предлагал миллион и кивал на потерпевшего

    136
    обсудить

    Суд в Петербурге 16 июля определился с мерой пресечения по делу о хулиганстве в отношении избившего мундепа студента. Джамбулат Хизиров хотел свободы и справедливости, но получил клетку минимум на ближайшие пару месяцев.

    О процессе рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, два дня назад на Невском проспекте Хизиров без видимых на то причин, имея умысел, оружие и поддержку в лице брата напал на водителя и ударил его несколько раз по разным частям тела. Дрался Хизиров, как следует из видео, яростно. Уголовное дело возбудили тем же пятничным вечером по статье о хулиганстве.

    Подозреваемый и его адвокат уверяли суд, что квалификация не верна, а следствие игнорирует тот факт, что брат подозреваемого тоже получил травмы. Они просили запрет определенных действий или залог — Хизиров студент, но получает стипендию, может поручиться за себя миллионом рублей.

    Как ранее писала «Фонтанка», потерпевшему пришлось некоторое время провести в больнице с травмой головы. Он оказался муниципальным депутатом одного из городских МО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дорожный конфликтДрака
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close