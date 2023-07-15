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    В центре Петербурга мундепа избили резиновой дубинкой

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    Кто главный на дороге, с боем выясняли в центре Петербурга. Пострадал муниципальный депутат, которого колотили палкой. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.

    Остановить дорожную драку на Невском проспекте полицию просили накануне в третьем часу дня. Звонивший рассказал о ДТП, участники которого схлестнулись у Большой Конюшенной улицы. При этом одному будто бы приходилось противостоять двоим.

    Подоспевшие на место наряды вневедомственной охраны при содействии полиции задержали 22-летнего жителя Приморского района. Его темперамент взыграл так, что он отходил оппонента резиновой палкой.

    52-летний пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его фамилию можно найти на сайте одного из муниципальных округов города в списке депутатов шестого созыва. Мужчину отпустили долечиваться дома.

    Его обидчик встретил субботнее утро в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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