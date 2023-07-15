В центре Петербурга мундепа избили резиновой дубинкой

Кто главный на дороге, с боем выясняли в центре Петербурга. Пострадал муниципальный депутат, которого колотили палкой. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 июля.



Остановить дорожную драку на Невском проспекте полицию просили накануне в третьем часу дня. Звонивший рассказал о ДТП, участники которого схлестнулись у Большой Конюшенной улицы. При этом одному будто бы приходилось противостоять двоим.



Подоспевшие на место наряды вневедомственной охраны при содействии полиции задержали 22-летнего жителя Приморского района. Его темперамент взыграл так, что он отходил оппонента резиновой палкой.

