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    Яростное нападение на мундепа в центре Петербурга попало на видео. Он даже не успел выйти из машины

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    Водительское неистовство, жертвой которого стал муниципальный депутат, запечатлела камера в центре города. Видео 15 июля публикует ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Росгвардия Петербурга

    Судя по записи, отбиваться 52-летнему пострадавшему накануне пришлось от двоих и из невыгодного положения. Молодой и пылкий налетел на него в автомобильном потоке на Невском проспекте, открыл дверь и вколотил водителя в салон. Руку приложил и его 17-летний брат.

    Агрессивное объяснение ПДД в том числе с помощью резиновой палки, похоже, продолжилось и после того, как водитель смог нажать на газ и прокатить нападавшего по Невскому.

    «Сотрудники Росгвардии пресекли развивающийся конфликт и задержали его участников до выяснения обстоятельств происшествия», — сообщили в ведомстве.

    17-летнего определили в городской детский клинический центр. Его 22-летний брат заработал уголовное дело о хулиганстве и ночёвку в изоляторе временного содержания. Пострадавший мундеп отправился в Мариинскую больницу с травмой головы и сотрясением мозга.

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