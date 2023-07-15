Петербургский RAV4, чтобы не сбить птицу, взлетел на ограждение на М-9

Серьёзное ДТП произошло 15 июля в Куньинском районе Псковской области. Toyota RAV4 с петербургскими номерами съехала с дороги.
Как сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на ГИБДД, на 449-м километре дороги М-9 «Балтия» 52-летний водитель «Тойоты» выбрал небезопасный режим скорости и, избегая наезда на птицу, потерял управление. Машина снесла часть дорожного ограждения и зависла, зацепившись за него. На видео в газете «Луки.ру» заметно, что на номере машины код регион 198, означающий Петербург.
В результате аварии пострадала пассажирка — 72-летняя женщина.