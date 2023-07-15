Почему прогноз погоды не всегда сбывается? Задайте вопросы метеорологу!

Почему в Ленобласти бывает сильный мороз, а в Петербурге в это время — легкий «плюс»? Из-за чего разные сервисы дают такой разный прогноз для нашего города? И когда же синоптики наконец-то научатся предсказывать погоду на месяц вперед?
«Фонтанка» решила поговорить об этом с метеорологом и предлагает читателям задать вопросы эксперту. Давайте вместе узнаем, как синоптики предсказывают температуру и осадки, над какими технологиями ученые работают сейчас и смогут ли они влиять на стихии в будущем.
Оставляйте вопросы в комментариях к этой новости. Не стесняйтесь: спрашивайте у метеоролога что хотите — про облака, осадки, грозы, смерчи. Обещаем, что интересные вопросы (даже самые наивные) мы зададим эксперту и обо всем расскажем вам! А статью по итогам разговора с другим ученым — климатологом — ждите уже совсем скоро.