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    Состояние актера Ивана Краско оценивается как стабильно тяжелое

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    Народный артист России 92-летний Иван Краско, которого накануне госпитализировали с признаками повторного инсульта, остается в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, заявил «Фонтанке» 14 июля концертный директор Вячеслав Смородинов.

    «Температура 36,6. Состояние стабильно тяжелое. Остается в реанимации», — рассказал Вячеслав Смородинов.

    Неизвестно, был ли у артиста инсульт или виной тому его последствия, уточнил Смородинов. Однако его сын, Федор Краско, сообщил ТАСС, что речь все же идет о последствиях инсульта, а нового приступа не было. По его словам, вчера артист перенес операцию, детали которой ему неизвестны.

    Ивана Краско экстренно госпитализировали в Петербург накануне, 13 июля, о чем «Фонтанке» сообщил Смородинов. По его словам, артисту стало плохо на даче, где он находился вместе с сыном. Речь Краско стала нечеткой, начала неметь нога. Тогда пришлось вызвать скорую помощь, которая доставила его в одну из больниц Петербурга.

    В январе этого года артист уже переносил инсульт, однако быстро восстановился и спустя 2,5 недели уже играл в спектакле Театра имени Комиссаржевской «Я вернулся в мой город».

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